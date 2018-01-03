مساهل يستقبل أفراد عائلة الجزائري المتوفى بمركز احتجاز في اسبانيا

الجزائر - استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الأربعاء بالجزائر أفراد عائلة الجزائري محمد بودربالة المتوفى بمركز احتجاز بأرشيدونا جنوب اسبانيا حسبما اشار اليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات المصدر أن الوزير أطلع أولياء و أسرة الفقيد "بكل ما تقوم به السفارة الجزائرية بمدريد و الممثلية القنصلية للجزائر بأليكانت بالتنسيق مع السلطات الاسبانية من أجل تسليط الضوء على هذه المأساة التي ألمت بالعائلة و التي اثارت الاستياء في البلاد".

كما أكد السيد مساهل لأفراد عائلة محمد بودربالة أن المصالح القنصلية الجزائرية بإسبانيا وفرت "كل الوسائل الضرورية لاعادة جثمان الفقيد و تسليمه لعائلته اثر استكمال الاجراءات المرتبطة بالتحقيق في اسبانيا و في الجزائر".

وقدم السيد مساهل تعازيه لعائلة الفقيد واقاربه مؤكدا لهم تعاطفه و تضامنه في هذه المحنة الأليمة.

و يذكر أنه " في اطار نفس القضية استقبل المكلف بالأعمال لمملكة اسبانيا بالجزائر في الصبيحة بمقر وزارة الشؤون الخارجية" يضيف نفس البيان.