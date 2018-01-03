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مساهل يستقبل أفراد عائلة الجزائري المتوفى بمركز احتجاز في اسبانيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 18:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
مساهل يستقبل أفراد عائلة الجزائري المتوفى بمركز احتجاز في اسبانيا

الجزائر - استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل  يوم الأربعاء بالجزائر أفراد عائلة الجزائري محمد بودربالة المتوفى بمركز  احتجاز بأرشيدونا جنوب اسبانيا حسبما اشار اليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات المصدر أن الوزير أطلع أولياء و أسرة الفقيد "بكل ما تقوم  به السفارة الجزائرية بمدريد و الممثلية القنصلية للجزائر بأليكانت بالتنسيق  مع السلطات الاسبانية من أجل تسليط الضوء على هذه المأساة التي ألمت بالعائلة  و التي اثارت الاستياء في البلاد".

كما أكد السيد مساهل لأفراد عائلة محمد بودربالة أن المصالح القنصلية  الجزائرية بإسبانيا وفرت "كل الوسائل الضرورية لاعادة جثمان الفقيد و تسليمه  لعائلته اثر استكمال الاجراءات المرتبطة بالتحقيق في اسبانيا و في الجزائر".

وقدم السيد مساهل تعازيه لعائلة الفقيد واقاربه مؤكدا لهم تعاطفه و  تضامنه في هذه المحنة الأليمة. 

و يذكر أنه " في اطار نفس القضية استقبل المكلف بالأعمال لمملكة  اسبانيا بالجزائر في الصبيحة بمقر وزارة الشؤون الخارجية" يضيف نفس  البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 18:35
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مساهل يستقبل أفراد عائلة الجزائري المتوفى بمركز احتجاز في اسبانيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 18:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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