قوات الأمن تمنع الأطباء المقيمين من تنظيم مسيرة بشوارع العاصمة

الجزائر - منعت قوات الأمن الأطباء المقيمين يوم الأربعاء من تنظيم مسيرة بشوارع العاصمة انطلاقا من المستشفى الجامعي مصطفى باشا بعد اعتصام بداخله للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية .

وقد تجمع الأطباء المقيمين المضربين عن العمل منذ أسابيع داخل المستشفى تلبية لنداء التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الداعي إلى تنظيم اعتصام وطني غير أنهم قرروا "الخروج في مسيرة سلمية" حسب الاطباء المحتجين مما ادى الى تدخل قوات الأمن التي منعتهم من ذلك فارضة حزاما أمنيا حول المكان .

وقد تسببت الاصطدامات في وقوع إصابات وسط الأطباء القادمين من مختلف ولايات الوطن وكذا في صفوف اعوان لأمن -- حسبا لوحظ قبل أن تهدأ الأوضاع نحو منتصف النهار.

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وقد ابرز مصدر امني ل/واج أن أعوان الأمن فرضت حزاما أمنيا حول المكان عندما حاول المحتجون نقل الاعتصام الذي شرعوا فيه داخل حرم المستشفى الجامعي إلى الشارع . وأضاف هذا التدخل يندرج "في إطار تطبيق القانون الذي يحظر تنظيم مسيرات بالعاصمة" .

وخلال هذا الاعتصام الذي شارك فيه المئات من الأطباء, تم رفع عدة شعارات يطالبون فيها بتحسين أوضاعهم المهنية ومؤكدين "رفضهم لمضمون مشروع قانون الصحة الجديد".

وأكد عدد من المحتجين ان تحركهم يرمي إلى "إسماع صوتهم" لمختلف القطاعات الوزارية المعنية بمطالبهم المرفوعة. واعتبروا ان اللقاء الذي جمع يوم الاربعاء ممثليهم مع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد مختار حسبلاوي "لم يأت بجديد".

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وكان الوزير قد أكد عقب استقباله لممثلي تنسيقية النقابة الوطنية للأطباء المقيمين بمقر الوزارة أنه "تم أخذ مطالب الأطباء المقيمين لتحسين ظروف عملهم بعين الاعتبار من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية, في إطار القوانين المعمول بها".

و شدد على أنه تم وضع الوسائل اللازمة في خدمة الطبيب المقيم في إطار أدائه لمهامه بالولايات التي سيوفد إليها كالمصالح التقنية والسكن إلى غير ذلك, مشيرا إلى أن الخدمة المدنية سيكون لها "وجه آخر من الآن فصاعدا" و ذلك بمقتضى مشروع قانون الصحة الجديد. ولفت إلى أن إدارته لا يمكنها التدخل في مسألة أداء الأطباء للخدمة الوطنية كونها بيد وزارة الدفاع الوطني لوحدها.