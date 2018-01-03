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محمد عيسى بالسعودية تحضيرا لموسم الحج القادم

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 17:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات

الجزائر- سيجتمع  وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد  عيسى مع نظيره السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن غدا الخميس بمكة المكرمة وذلك  في اطار التحضيرات الجارية لموسم الحج لسنة 2018 حسب ما اورده يوم الاربعاء   بيان للوزارة المعنية.

واضاف البيان بان السيد عيسى كان قد حل بالسعودية اول امس الاثنين على رأس  وفد هام من قطاعه ومن المتوقع ان يجتمع مع نظيره السعودي بمكة المكرمة غدا  الخميس في لقاء يخصص لدراسة ومناقشة ترتيبات ومتطلبات ضيوف الرحمان للموسم  الجديد.

الجدير بالذكر كان قد كشف السفير السعودي بالجزائر سامي بن عبد الله صالح  مؤخرا بان لقاء  سيجمع عيسى مع نظيره  السعودي لبحث حصة الجزائر من الحجاج  للموسم الجاري .

 

للإشارة  تبلغ حصة الجزائر من الحجاج حاليا 36 الف حاج ويتوقع ارتفاعها لتصل  40 الف وذلك بعد الانتهاء من اشغال التوسعة للحرم الشريف.

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محمد عيسى بالسعودية تحضيرا لموسم الحج القادم
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 17:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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