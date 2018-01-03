التنويه بالتجربة الجزائرية في معالجة مسالة الهجرة في كوناكري

الجزائر- تم التنويه بالتجربة الجزائرية في معالجة مسالة الهجرة خلال الندوة الدولية للمنظمات غير الحكومية الإفريقية العضوة في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة التي نظمها البرلمان الإفريقي للمجتمع المدني بعاصمة غينيا، كوناكري من 27 إلى 29 ديسمبر 2017، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب.

و أوضح ذات المصدر أن الجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب قد مثلت الجزائر في هذا اللقاء الذي عالج أزمة الهجرة التي يعرفها العالم و إفريقيا بشكل خاص، حيث اشرف رئيسها علي ساحل على ترؤس الورشة الخاصة ب"سياسة الهجرة".

و اغتنم ذات المتحدث هذه المناسبة ليذكر بان الجزائر "تظل بلدا يعرف تدفقا كبيرا للمهاجرين القادمين من البلدان الإفريقية".

كما تم تعيين الجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب عضوة في الأمانة التنفيذية للهيئة المنظمة لهذا الحدث و ستشارك في أشغال الدورة العادية لسنة 2018 للجنة حول المنظمات غير الحكومية و في اللجنة ال56 للتنمية الاجتماعية للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة الذين سينظمان من ال29 يناير إلى ال7 فبراير 2018 بنيو يورك.