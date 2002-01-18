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القضاء على 91 إرهابيا و توقيف 40 آخر خلال 2017

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 19:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
القضاء على 91 إرهابيا و توقيف 40 آخر خلال 2017

الجزائر-بلغ عدد الإرهابيين المقضي عليهم من قبل قوات الجيش الوطني الشعبي 91 إرهابيا 2017 ، فيما تم توقيف 40 آخر من بينهم خمس نساء، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني يوم الثلاثاء في حصيلتها السنوية.

ففي إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي خلال السنة المنصرمة  من القضاء على 91 إرهابيا و توقيف 40 آخر، من بينهم خمس نساء، فيما تم العثور على ست جثث.

كما قام 30 إرهابيا بتسليم أنفسهم خلال الفترة المذكورة، فيما تمكنت ذات القوات من توقيف 212 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و 11 تاجر أسلحة"، يضيف المصدر ذاته.

و في ذات الإطار، تم تدمير 408 مخبأ للجماعات الإرهابية و تسع ورشات لصناعة الأسلحة، يضاف إلى ذلك حجز 4ر42 قنطار من المواد الكيماوية المعدة لصناعة المتفجرات.

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و في سياق ذي صلة، استرجعت قوات الجيش الوطني الشعبي ترسانة معتبرة من الأسلحة  تمثلت في مدفعين (أس-بي-جي 09) و 17 مدفعا تقليدي الصنع و 05 مدافع هاون ، فضلا عن 10 قاذفات صاروخية (بي-آر-جي 07) و 6 قاذفات (أر-بي-جي 02) و 581 مقذوف.

كما تم أيضا استرجاع 286 كلاشنيكوف و 64 بندقية سيمينوف و 25 مسدس آلي، علاوة على 08 رشاشات عيار 14.5 ملم و 08 آخر عيار 12.7 ملم بالإضافة إلى 19 بندقية رشاشة (أف-أم-بي-ك)  و أربع بنادق قناصة و 32 بندقية تكرارية و بندقية (كارابين أو-أس) و 114 بندقية تقليدية الصنع.

و خلال هذه العمليات، تم حجز 257 مخزن و 53 صندوق ذخيرة و 38 شريط ذخيرة، مع 179369 طلقة من مختلف العيارات و تدمير 536 قنبلة من مختلف الأصناف و 160 لغم،  حسب نفس الحصيلة.

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القضاء على 91 إرهابيا و توقيف 40 آخر خلال 2017
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 19:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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