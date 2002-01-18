كشف وتدمير 15 مخبأ للإرهابيين بجيجل

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الاثنين, خلال عملية بحث وتفتيش لاتزال متواصلة بمنطقة جيجل, من كشف وتدمير 15 مخبأ للإرهابيين تحوي معدات حربية وكمية من مادة الديناميت وأجهزة اتصال لاسلكية, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء.

وأوضح ذات المصدر انه "في اطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية البحث والتفتيش المتواصلة بجيجل/ن.ع.5, كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 01 يناير 2018, خمسة عشر (15) مخبأ للإرهابيين تحوي قنبلة يدوية (01) تقليدية الصنع و200 غرام من مادة الديناميت ومنظاري (02) ميدان ومعدات تفجير وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من المواد الغذائية والأدوية والألبسة والأفرشة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6 شاحنة ومركبة و10 أطنان من المواد الغذائية و1528 وحدة من مختلف المشروبات وسبعة (07) أجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية, فيما أوقف عناصر الدرك الوطني تاجري مخدرات (02) وحجزوا 995 قرص مهلوس بتلمسان/ن.ع.2".

من جهة أخرى, أوقف عناصر الدرك الوطني "شخصين (02) بحوزتهما أربعة (04) أسلحة نارية بكل من باتنة وخنشلة/ن.ع.5, في حين تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة وغرداية وعين قزام وبرج باجي مختار".