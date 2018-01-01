القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كشف وتدمير ستة مخابئ للإرهابيين بجيجل (وزارة الدفاع الوطني)

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 كانون2/يناير 2018 16:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
كشف وتدمير ستة مخابئ للإرهابيين بجيجل (وزارة الدفاع الوطني)

الجزائر - كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الأحد  خلال "عملية بحث وتفتيش متواصلة"  بولاية جيجل , ستة (06) مخابئ للإرهابيين,  تحوي قنبلتين وكمية من الذخيرة ونظارة ميدان وألبسة وأفرشة بالإضافة الى كميات  معتبرة من المواد الغذائية والأدوية وأغراض أخرى , حسبما أفاد به يوم  الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وجاء في بيان الوزارة أنه"في اطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية البحث والتفتيش  المتواصلة بجيجل/ن.ع.5, كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 31 ديسمبر  2017, ستة (06) مخابئ للإرهابيين تحوي قنبلتين وكمية من الذخيرة ونظارة ميدان  وألبسة وأفرشة وكميات معتبرة من المواد الغذائية والأدوية وأغراض أخرى".

 

اقرأ أيضا:      التعرف على هوية الإرهابي الخطير المقضي عليه بولاية جيجل

من جهة اخرى و"خلال دورية استطلاع على الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي لعين  قزام/ن.ع.6ي ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا من نوع  كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ومركبة رباعية الدفع ".

 

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة, أوقف عناصر الدرك الوطني, --حسب ذات المصدر  -- "شخصا بحوزته سلاحا ناريا بميلة/ن.ع.5ي فيما تم توقيف (14) مهاجرا غير شرعي  من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وعين تموشنت وأدرار".

كلـمات مفتـاحيــة :
كشف وتدمير ستة مخابئ للإرهابيين بجيجل (وزارة الدفاع الوطني)
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 كانون2/يناير 2018 16:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.01

كشف وتدمير ستة مخابئ للإرهابيين بجيجل (وزارة الدفاع الوطني)

18.01.01

فيلم /ستار وورز.. ذا لاست جيداي /يحقق مليار دولار بعد أسبوعين من طرحه

18.01.01

تكريس 12 يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر "خطوة هامة و جريئة"  (حركة الإصلاح)

18.01.01

توقيف 176 شخصا متورطا في قضايا إجرامية بكل من العاصمة وعين الدفلى وبومرداس

18.01.01

2017 : السنة التي وقعت فيها الولايات المتحدة على انعزالها

18.01.01

القضية الصحراوية تحقق سنة 2017 نجاحات عديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي 

الأكثــر قـراءة

17.12.27

إجراءات ملموسة لصالح الجالية الجزائري بفرنسا

17.12.25

ملف الصحراء الغربية يحظى بمزيد من الاهتمام في فرنسا رغم التعتيم الاعلامي

17.12.25

أدرار : ولد علي يعطي إشارة انطلاق تظاهرة "الجزائر في أحضان صحرائها" في طبعتها الرابعة

17.12.25

فرحات عباس "رجل استثنائي كان لديه شجاعة و أفكار"

17.12.25

ورقلة : غلام الله يبرز دور المتصوف "الحقيقي" في المجتمع

17.12.25

حريق بالسوق الشعبي لعين النعجة يتسبب في جريح واحد واتلاف 22 محلا