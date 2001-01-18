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تكريس 12 يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر "خطوة هامة و جريئة"  (حركة الإصلاح)

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 كانون2/يناير 2018 16:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر- ثمنت حركة الإصلاح, اليوم الاثنين, قرار رئيس  الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, القاضي بتكريس 12 يناير يوم عطلة مدفوعة  الأجر ابتداء من 2018, معتبرا إياه ب "خطوة هامة و جريئة".

و في كلمة له ألقاها خلال افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الشورى  الوطني, اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني, فيلالي غويني, قرار الرئيس بوتفليقة  خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير "خطوة هامة و جريئة و تأكيدا و ترسيخا  لعناصر الهوية الوطنية و تأمينها من التجاذبات و جعله في منأى عن أي توظيف".

و دعا بالمناسبة إلى "التحضير الجيد" لإدراج إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية  في جميع أطوار التعليم, و كذا إلى الاستعداد الجدي لمتطلبات ذلك, مجددا دعوة  حركة الإصلاح لإعداد "رؤية تربوية متكاملة" و ذلك عن طريق إنشاء "مجلس أعلى  للتربية و التعليم".

و  يكمن دور هذا المجلس, يقول السيد غويني,  في مسك ملف المنظومة التربوية من  كل الجوانب, بهدف جنبها كل أشكال "التجاذبات السياسية أو المزايدات الحزبية و  المقاربات الأيديولوجية", مقترحا في حال إقرارا إلزامية تعليم اللغة  الامازيغية, بتخفيف اللغات الأجنبية الإجبارية إلى لغة واحدة, سواء الفرنسية  أو الإنجليزية, يختارها التلميذ حسب رغبته و ميولاته بالتشاور مع أولياء أمره.

و من جهة أخرى, أكد السيد غويني أن حركة الإصلاح مستعدة من جديد للسعي مع كل  الشركاء السياسيين من أجل "تنسيق و تكامل بين مختلف الفاعلين في التنمية  المحلية", معتبرا ذلك, في حين تحقيقه, بالتحضير و التمهيد ل"مرحلة التوافق  الوطني الواسع بين مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية لإحداث انفراج سياسي  يقودنا إلى ترميم الثقة المخرومة و يعطي إشارات خضراء لمستقبل الحياة السياسية في البلاد".

و على الصعيد الدولي, أوضح ذات المسؤول أن حركة الإصلاح تجدد تمسكها الكامل  للقضية الفلسطينية و عاصمتها القدس الشريف, مثمنا جهود الدبلوماسية الجزائرية  لإسقاط  قرار تراب على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

كما ندد السيد غويني بالانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي  الصحراوية المحتلة , داعيا إلى مزيد التضامن العربي و الإسلامي مع قضية الشعب  الصحراوي, و تمكينه من تقرير مصيره وفق قرارات الشرعية الدولية و تنفيذ  استفتاء تقرير المصير في أقرب الوقت.

تكريس 12 يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر "خطوة هامة و جريئة"  (حركة الإصلاح)
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 كانون2/يناير 2018 16:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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