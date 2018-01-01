الرئيس بوتفليقة يجدد للرئيس عباس، دعم الجزائر ومساندتها للشعب الفلسطيني

وكتب رئيس الجمهورية في برقيته : "بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لاندلاع ثورة الفاتح من يناير المجيدة، يطيب لي أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة و اصالة عن نفسي، بأصدق التهاني، سائلا الله العلي القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة وقد حقق الشعب الفلسطيني الأبي آماله في الحرية و الانعتاق".
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"ولا يسعنا في هذا المقام --يضيف رئيس الدولة-- إلا أن نحيي جهودكم المتواصلة و جهود الشعب الفلسطيني الأبي في مواجهة التحديات وتمسكه بالدفاع عن مقدساته وحقوقه الوطنية".
واستطرد الرئيس بوتفليقة قائلا :"وانطلاقا من مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية على كافة المستويات و الأصعدة فإننا نجدد لكم مساندتنا وتضامننا مع الشعب الفلسطيني وقيادته و نؤكد لكم أننا سنواصل بذل ما وسعنا بذله في سبيل دعم نضال الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الثابتة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس".