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الرئيس بوتفليقة يجدد للرئيس عباس، دعم الجزائر ومساندتها للشعب الفلسطيني

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 كانون2/يناير 2018 12:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات
الرئيس بوتفليقة يجدد للرئيس عباس، دعم الجزائر ومساندتها للشعب الفلسطيني

الجزائر- بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة إلى رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، بمناسبة الذكرى ال53 لاندلاع ثورة الفاتح من يناير، جدد له فيها مساندة وتضامن الجزائر مع الشعب الفلسطيني وقيادته، من أجل تمكينه من ممارسة حقوقه الثابتة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.

وكتب رئيس الجمهورية  في برقيته : "بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لاندلاع ثورة الفاتح من يناير المجيدة، يطيب لي أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة و اصالة عن نفسي، بأصدق التهاني، سائلا الله العلي القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة  وقد حقق الشعب الفلسطيني الأبي آماله في الحرية و الانعتاق".

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"ولا يسعنا في هذا المقام --يضيف رئيس الدولة-- إلا أن نحيي جهودكم المتواصلة و جهود الشعب الفلسطيني الأبي في مواجهة  التحديات وتمسكه بالدفاع عن مقدساته وحقوقه الوطنية".

واستطرد الرئيس بوتفليقة قائلا :"وانطلاقا من مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية على كافة  المستويات و الأصعدة فإننا نجدد لكم مساندتنا وتضامننا  مع الشعب الفلسطيني وقيادته و نؤكد  لكم أننا سنواصل بذل ما وسعنا بذله في سبيل دعم نضال الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الثابتة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس".

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الرئيس بوتفليقة يجدد للرئيس عباس، دعم الجزائر ومساندتها للشعب الفلسطيني
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 كانون2/يناير 2018 12:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

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