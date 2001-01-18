أهم الأحداث الوطنية خلال سنة 2017

يناير

01/01/2017 فتح المجال أمام التلميذات اللواتي هن بصدد متابعة السنة الأولى من التعليم الثانوي للالتحاق بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة.

03/01/2017 المصادقة على القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها من طرف المجلس الشعبي الوطني والذي يتعلق أساسا بإدراج رخصة السياقة بالنقاط وتشديد العقوبات على المخالفين لقواعد حركة المرور

رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوقع على المرسومين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تم إنشاؤها بموجب المادة 194 من الدستور

05/01/2017 وزير الصناعة والمناجمي السيد عبد السلام بوشوارب يعطي إشارة انطلاق الإنتاج بالخط الثاني لمصنع الإسمنت بعين الكبيرة (سطيف) 11/01/2017 غلق رسميا ملفا تدمير الألغام الموروثة عن الحقبة الاستعمارية بثلاث نواحي عسكرية

13/01/2017 انتخاب عبد المالك عزي منسقا جديدا للنقابة الوطنية للأساتذة التعليم العالي

14/01/2017 تأهيل وإعادة الاعتبار لما لا يقل عن ثماني عشر(18) معلما تاريخيا بوادي ميزاب (غرداية) تعود إلى حقبات زمنية قديمة بعد أن تأثرت بفعل الزمن.

وفاة المجاهد والوزير الأسبق بوعلام باقي عن عمر يناهز 95 سنة

17/01/2017 أزيد من 600 تلميذ مكفوف في الطور الثانوي يستفيدون من كتب البراي مع الدخول المدرسي القادم 2017 -8201

18/01/2017 مجلس الامة يصادق على نص قانون الجمارك

27/01/2017 وفاة وزير التجارة الأسبق بختي بالعايب إثر مرض عضال

28/01/2017 انتخاب السيدة فاطمة الزهراء كراجة عضوا في مجموعة الشخصيات

البارزة للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء

30/01/2017 انتخاب الرئيس بوتفليقة نائب رئيس للاتحاد الإفريقي لسنة 2017 من قبل نظرائه الأفارقة لعهدة سنة واحدة وذلك خلال أشغال القمة العادية ال 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا

المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروعي قانوني الاجراءات الجزائية والتنظيم القضائي ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 خلال جلسة علنية

31/01/2017 المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع القانون المتعلق بالقياسية

فبراير

01/02/2017 نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبيي أحمد قايد صالحي يوجه التهاني للمنتخب الجزائري العسكري لكرة القدم المتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم العسكرية (مونديال-2017) في المنافسة التي نظمها المجلس الدولي للرياضة العسكرية بالعاصمة العمانية (15-28يناير). 02/02/2017 الرئيس بوتفليقة يوقع المرسومين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات

03/02/2017 الاعتماد على مشروع تقرير أخلاقي ومالي لعام 2016من قبل أعضاء المكتب الفدراليي خلال اجتماع في مقر اتحادية التنس الجزائري.

04/02/2017 اختيار وزير الثقافة عز الدين ميهوبي شخصية ثقافية لسنة 2017 من قبل ملتقى المثقفين المقدسي بفلسطين.

07/02/2017 وفاة رئيس الحكومة الأسبق إسماعيل حمداني عن عمر يناهز 86 عاما.

وفاة المجاهد جلول خطيبي المدعو القائد جلولي عن عمر ناهز 79 عاما.

اختيار الجزائري مراح محمد جمال الدين أبو بكر من قبل برنامج الأمم المتحدة

الإنمائي كأحد الفائزين ال 17 في بحث عالمي متعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

09/02/2017 الشركة الوطنية للملاحة تستلم بميناء الجزائر العاصمة باخرة لنقل السلع ستدخل حيز الاستغلال وهذا لفائدة فرعها كنان-شمال.

11/02/2017 وفاة المجاهدة دانيال جميلة عمران مين عن عمر يناهز78 سنة.

14/02/2017 انعقاد مجلس الأعمال الجزائري-السعودي العاشر بالجزائر بالاتفاق على تجسيد أربعة مشاريع شراكة بين شركات خاصة من البلدين في مجالات الطب والسياحة والتصدير التي سيتم التوقيع عليها على هامش اللجنة المشتركة الجزائرية-السعودية ال 12.

16/02/2017 تعيين السيد بخوش علاش مديرا عاما بالنيابة للخطوط الجوية الجزائرية.

22/02/2017 افتتاح الصالون الدولي الاول للزيتون وزيت الزيتون ومشتقاتهما بالجزائر.

25/02/2017 إحياء الذكرى ال 28 لوفاة الكاتبي الأنثروبولوجي وعالم اللغة، مولود معمري والذكرى المئوية لميلاده المنظمة من طرف مديرية الثقافة لتيزي وزو.

26/02/2017 رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يكرم من طرف مؤسسة حوار جنوب-شمال المتوسط والشبكة الجزائرية لحوار جنوب-شمال عرفانا له على التزامه بالحوار الاورو-متوسطي

27/02/2017 الجزائر وبلجيكا توقعان على مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي يلغي ويعوض ذلك الموقع سنة 1969بين البلدين

مارس

01/03/2017 مجلس الامة يصادق على مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسية

أعضاء مجلس الأمة يصادقون على مشروع قانون الإجراءات الجزائية.

03/03/2017 المجاهد عبد القادر بليدي يوارى الثرى بمقبرة العالية

05/03/2017 سونلغاز تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء والغاز لحاملي بطاقات ما بين البنوك بعد التوقيع على اتفاقية بين مجمع سونلغاز والبنك الوطني الجزائري

09/03/2017 انتخاب السيدة بن زروقي فافا رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الانسان

16/03/2017 تسمية شارع بنيامي باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة

22/03/2017 وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي يشرف على إعادة تشغيل المصعد الهوائي (تليفريك) عنابة -سرايدي الذي خضع إلى عملية صيانة وإعادة تأهيل جعلته يتوقف لمدة ثلاث سنوات.

وزير الثقافة يشرف على تدشين متحف الفن الحديث والمعاصر لوهران

23/03/2017 وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي يشرف على الإطلاق الرسمي لخارطة اليقظة الجوية

26/03/2017 التوقيع على اتفاقية بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وشركة التأمين على الاشخاص "التعاضدي" وهي فرع للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي على اتفاقية تخص تامين الصيادين ومهنة نشاط تربية المائيات.

27/03/2017 إعادة فتح مقطع طريق الميناء تحت جسر زبانة بوهران أمام حركة المرور بعد 8 أشهر من الأشغال بسبب انزلاق الأرضية

28/03/2017 الجزائر وجمهورية الكونغو توقعان بالجزائر على 15 اتفاقا ومذكرة تعاون في مختلف المجالات بمناسبة الدورة السابعة للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الكونغولية

أبريل

02/04/2017 وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف يعلن عن تشغيل 17 مصلحة للطب النفسي للأطفال خلال سنة 2017 لضمان تحسين التكفل بهذا المرض.

04/04/2017 أربع منظمات نقابية تنشط في قطاع الصحة العمومية تعلن "تأسيس تنسيقية نقابات قطاع الصحة".

05/04/2017 خط السكة الحديدية لنقل المسافرين الرابط بين سعيدة وسيدي بلعباس يدخل حيز الخدمة.

10/04/2017 رئيس الجمهورية يسدي وسام الأثير ووسام العشير لعدد من الفنانين ورجال الأدب والأكاديميين الراحلين والأحياء.

الشركة الوطنية المحروقات سوناطراك والشركة الفرنسية توتال توقعان على اتفاق لتعزيز الشراكة القائمة بين الطرفين.

09/10/2017 بداية الحملة الانتخابية تحسبا لتشريعيات 04 ماي 2017.

13/04/2017 تتويج أشغال الدورة الرابعة للجنة الوزارية المختلطة

الجزائرية-الاثيوبية بالتوقيع اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على خمس اتفاقات تعاون وتأكيد البلدين على التزامهما بإعطاء دفع للعلاقات الثنائية.

16/04/2017 الجزائر وأذربيجان توقيعان على أول مذكرة تفاهم للتعاون القانوني والقضائي بين البلدين.

وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي يشرف على انطلاق أول شباك موحد على المستوى الوطني للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

17/04/2017 وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت تشرف عن الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي، الذي يسمح بضمان معرفة دقيقة لتنظيم المنظومة التربوية سواء من ناحية حاجيات القطاع من الموارد البشرية وتنظيم الحياة المدرسية، او من ناحية دعم اداء الادارة والتحكم في النفقات العمومية.

20/04/2017 اختيار الجزائر لاحتضان مركز للمنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لحماية التراث الإفريقي.

22/04/2017 التوقيع على اتفاق نقل جوي بين الجزائر والغابون سيسمح لشركتي الخطوط الجوية الجزائرية وطيران الطاسيلي بضمان رحلات نحو الغابون.

23/04/2017 اجتماع ممثلو العديد من المنظمات الإفريقية بالجزائر العاصمة لمناقشة تطبيق "الكتاب الابيض" من أجل الشغل في إفريقيا وهو وثيقة صادقت عليها قمة الشركاء الاجتماعيين من أجل الشغل في إفريقيا المنعقدة في 2015 بالدار البيضاء (المغرب).

25/04/2017 وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى يؤكد أن "الدولة الجزائرية ليست لها نية محاربة أتباع الطائفة الأحمدية.

30/04/2017 وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال ايمان-هدى فرعون تعلن عن انشاء مجمع سيضم المؤسسات العمومية الثلاث التابعة لاتصالات الجزائر وهي اتصالات الجزائر للهاتف الثابت واتصالات الجزائر للهاتف النقال (موبيليس) واتصالات الجزائر الفضائية.

انتهاء الحملة الانتخابية تحسبا لتشريعيات 04 ماي 2017.

مايو

01/05/2017 وزير الطاقة ووزير الموارد المائية والبيئة بالنيابة، السيد نور الدين بوطرفة يدشن محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 3 ميغاوات بالولاية المنتدبة جانت بولاية إيليزي.

نشر إصدارين جديدين حول الثقافة الامازيغية بتنسيق كل من المحافظة السامية للأمازيغية ودار النشر "تيرا.

04/05/2017 إجراء الانتخابات التشريعية لتجديد المجلس الشعبي الوطني.

الجزائرية أمال محندي تكرم بواشنطن دي.سي من قبل قسم الدولة الأمريكي بجائزة "القادة الشباب الناشئين" في العالم.

05/05/2017 وزير الداخلية والجماعات المحليةي السيد نور الدين بدوي يؤكد بالجزائر أن نسبة المشاركة الوطنية في تشريعيات 4 مايو بلغت (38,25%) وهي "جد مقبولة".

حزب جبهة التحرير الوطني يفوز بالانتخابات التشريعية المصادفة ل 04 ماي 2017 ويتحصل على 164مقعد من بين 462 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني القادم.

07/05/2017 البنك العالمي يعرب عن نيته في دعم الجزائر لتجسيد نموذجها في مجال التنمية الاقتصادية الذي يمتد الى افاق 2035

11/05/2017 وفاة الفنان والناشط في الحقل الفني والثقافي عمر زيات المعروف في الساحة الفنية باسم عمر سونو صافي بمستشفى نفيسة حمود (بارني سابقا) بالجزائر العاصمة عن عمر يناهز 56 سنة إثر ازمة صحية مفاجئة.

14/05/2017 وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، السيد عبد القادر مساهلي يمثل رئيس الجمهوريةي السيد عبد العزيز بوتفليقة في أشغال لجنة رؤساء الدول والحكومات العشر للاتحاد الإفريقي حول إصلاح مجلس الأمن الأممي المزمع عقدها من 15 إلى 17 مايو الجاري بمالابو (غينيا الاستوائية).

15/05/2017 الجزائر والمالي توقعان على برتوكول في مجال التعاون القانوني والقضائي.

انتخاب الجزائر لرئاسة آلية الاتحاد الافريقي للتعاون في مجال الشرطة (افر يبول) خلال أشغال الجمعية العامة الأولى التي تنعقد بالجزائر العاصمة من 14 إلى 16 مايو .

16/05/2017 رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقةي يكرم بالجزائر العاصمة، بمنحه جائزة الصيادلة الأفارقة عرفانا للمجهودات التي بذلتها الجزائر من أجل إنجاح الطبعة ال 18 للمنتدى الدولي للصيدلة، المنظم تحت رعايته السامية.

17/05/2017 الباحث الجزائري، سعيد بوهلالي من جامعة سطيفي يقوم بتطوير تقنية تتمثل في تجديد النفايات البلاستكية في حالتها الأولية إلى حبيبات البوليمر.

18/05/2017 الجزائر وروسيا تتفقان على تمديد اتفاق خفض انتاج البترول للدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الأوبيك 9 أشهر إضافية.

23/05/2017 الجزائر تحل ضيف شرف في الصالون المهني "مايد إن هينو"ي المقيم بموقع المناجم وولرز أرنبورغ بـ فالنسياني شمال فرنسا.

نواب المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن تشريعيات 4 مايو الفارطي تقيم جلستها الأولىي التي عرفت انتخاب سعيد بوحجةي مرشح حزب جبهة التحرير الوطنيي لرئاسة الغرفة السفلى للبرلمان في عملية التصويت في اقتراع سري عن طريق الصندوق.

24/05/2017 رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة يعين السيد عبد المجيد تبون في منصب الوزير الأول خلفا للسيد عبد المالك سلال.

الجزائر تقترح استحداث لجنة تضم دول من أوبك وخارجها (أوبك-خارج أوبك) لتقييم السوق الطاقوية بهدف تعزيز التنسيق بين الدول المنتجة

25/05/2017 السيد عبد المجيد تبون يستلم مهامه الجديدة كوزير أول خلال حفل تسليم مهام مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال.

27/05/2017 تأسيس جمعية جزائرية û فلسطينية في الجزائر لتعزيز روابط الأخوة والتضامن بين الشعبين ودعم الفلسطينيين وكفاحهم ضد الاحتلال.

29/05/2017 الصحفي جمال عليلات من يومية "الوطن" يتعرض للتوقيف من قبل السلطات المغربية أثناء تغطيته للمظاهرات التي تعرفها منطقة الريف (شمال المغرب).

30/05/2017 وزارة التجارة تعلن عن توسيع الحصص الكمية المعنية برخص الاستيراد لسنة 2017 لتشمل المواد الكهرو منزليةي الهواتف النقالة ومواد التجميل

يونيو

04/06/2017 مدير يومية "لا تريبون" حسن بشير شريف ينتقل إلى رحمة الله عن عمر يناهز 66 سنة إثر سكتة قلبية.

05/06/2017 تدشين أول رحلة بحرية لنقل المسافرين تربط بين مدينتي مستغانم (الجزائر) وبرشلونة (إسبانيا).

07/06/2017 رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانساني ابا الحسين يحذر بالجزائر العاصمة، من إصدار القضاء المغربي أحكاما قاسية في حق معتقلي اكديم ازيك السياسيين الصحراويين وتعميق معاناتهم، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والضغط على النظام المغربي بهدف إطلاق سراحهم.

توقيع اتفاقية شراكة بين المركز الجامعي الحاج موسى آغ آخاموك بتمنراست والفرع الولائي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابي والتي تهدف إلى ترقية وتطوير الفكر المقاولاتي بالوسط الجامعي

08/06/2017 رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة يسدي خلال حفل أقيم بأوبرا الجزائري "بوعلام بسايح"، 47 وسام استحقاق وطني من مصف "عهيد" و"جدير" و"عشير" تكريما لرجال العلم والثقافة والفن.

الجزائر تحسن في سنة 2016 ترتيبها في فئة البلدان التي تتوفر فيها شروط حياة حسنةي بالتقدم بدرجة واحدة في قائمة التنمية البشرية التي يعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

09/06/2017 الرئيسان بوتفليقة وماكرون يؤكدان عزمهما المشترك على تضافر جهودهما من اجل اجتثاث الإرهاب من منطقة الساحل.

10/06/2017 فنان الأغنية الشعبية سيد أحمد زقيش ينتقل إلى رحمة الله عن عمر يناهز 63 سنة إثر سكتة قلبية.

11/06/2017 انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا لدورة حوان 2017.

12/06/2017 نسبة الغيابات تقدر ب (11,39%) خلال اليوم الأول من امتحان البكالوريا لدورة يونيو 2017.

14/06/2017 رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة اجتماعا لمجلس الوزراء.

15/06/2017 وزارة الثقافة تعيد إطلاق مجلة "ثقافات" عبر ناشرها المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية.

وزارة السكن والعمران والمدينة توقعي بالجزائر على اتفاقية إطار مع القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن لتمويل برنامج 120.000 سكن بصيغة بيع بالإيجار عدل بقيمة مالية تقدر بنحو 329 مليار دج.

16/06/2017 انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا لدورة حوان 2017.

فعاليات الطبعة ال 14 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره تنطلق بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) وذلك بمشاركة 51 دولة.

20/06/2017 الوزير الأولي السيد عبد المجيد تبون، يعرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

المجلس الشعبي الوطني يصادق بالإجماعي على إثبات عضوية خمسة نواب جددي المؤهلين لاستخلفا نواب بعد شغور مقاعدهم إثر قبولهم وظيفة عضو في حكومة تبون الجديدة.

المصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس الامة خلال الجلسة العلنية.

أعضاء المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

المتهم في ارتكاب أربعة جرائم قتل بتاوريرت بلدية تاغزورت (شرق البويرة) يتم توقيفه وذلك خلال عملية تمشيط واسعة قامت بها هذه الأخيرة على مستوى بلدية معضي التابعة للمنطقة الجبلية.

23/06/2017 المجلس الشعبي الوطني يصادق بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول عبد المجيد تبون.

انتخاب الجزائري نور الدين أمير بلجنة الامم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري لعهدة خامسة تمتد لأربع سنوات ابتداء من يناير.

24/06/2017 مرسوم تنفيذي يصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية يحدد نموذج التصريح الشرفي الخاص بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها والتي تشترط في تولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية والعسكرية.

27/06/2017 أكثر من 100 هكتار من الغطاء النباتي بولاية بجاية تحترق بسبب الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة.

تجنيد وسائل ضخمة للتحكم في النيران للتحكم في الحريق الذي شب غابة الحمدانية بشمال المدية.

29/06/2017 الوزير الأولي عبد المجيد تبون يعلن عن تنظيم دورة خاصة للبكالوريا للمترشحين الذين تم اقصاؤهم من الدورة الأولى بسبب التأخر من 13 الى 17 يوليو.

يوليو

01/07/2017 وفاة الروائية ديهيا لويزي من اسمها الحقيقي لويزة أوزليغي في بجاية عن عمر يناهز 32 عاما.

03/07/2017 وزير الصناعة والمناجم، السيد محجوب بدة يؤكد أن نشاط تركيب السيارات في الجزائر تحول إلى "استيراد مقنع" مما يستدعي إعادة النظر في التنظيم المؤطر له.

04/07/2017 مذكرة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، بصفته منسقا لمنع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب لدى الاتحاد الافريقي، تعرض من طرف الوزير الأولي السيد عبد المجيد تبون بأديس ابابا (أثيوبيا) خلال أشغال القمة ال 29 للاتحاد الافريقي.

الجزائر تكرم للمرة الثانية على التوالي من طرف رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي تقديرا لجهودها في مجال ترقية حقوق المرأة وتمكينها ورفاهها خلال أشغال القمة ال 29 للاتحاد الافريقي بأديس ابابا (أثيوبيا).

يوليو

05/07/2017 رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة يوقع بمناسبة الذكرى ال 55 لعيد الاستقلال والشباب على مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات تخفيض كلي أو جزئي للعقوبات لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا.

رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة يؤكد أن "الشراكة الاستثنائية" التي باشرتها الجزائر المستقلة مع فرنسا يجب أن تكون "نافعة لكلا الطرفين"، شراكة لن يزيدها الاعتراف بحقائق التاريخ إلا صفاء وتوثبا.

رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد العزيز بوتفليقة يجري حركة جزئية في سلك القضاء، تم بموجبها تعيين 11 رئيس مجلس قضائي و14 نائبا عاما و11 رئيس محكمة إدارية وسبعة محافظي دولة، حسب ما أفاد به بيان لبيان رئاسة الجمهورية.

بوعلام خالفة المجاهد السابق والصحفي والمسير السابق لجريدة " Alger Républicain" ينتقل إلى ذمة الله بعد مرض عضال عن عمر يناهز 94 عاما.

07/07/2017 الجزائر تحل ضيف شرف على الطبعة ال 11 ل سوق عكاظ" للفنون الشعبية بالمملكة العربية السعودية التي تعقد فعالياتها من 12 إلى 18 يوليو الجاري بمحافظة الطائف (غرب المملكة).

10/07/2017 نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية الجزائري أحمد بن حلي ينتقل إلى رحمة الله إثر مرض عضال عن عمر يناهز 77 سنة.

شركة طاسيلي للطيران توقع على بروتوكول اتفاق مع المصنع الأمريكي للطائرات " بوينغ" لاقتناء 3 طائرات من طراز بوينغ 737/800.

ناقلو المسافرين الخواص عبر مختلف خطوط النقل بولاية الجزائر يشنون " إضرابا مفاجئا" عن العمل احتجاجا منهم على دخول حافلات جديدة تابعة لمؤسسة النقل الحضري والشبه حضري لولاية الجزائر (إيتوزا).

13/07/2017 رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة يعين السيد حسان مرموري وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية.

14/07/2017 رئيس الجمهوريةي السيد عبد العزيز بوتفليقة يجري حركة تغيير في سلك الولاة والولاة المنتدبين.

أكثر من 100.000 مترشح يشرعون في اجتياز امتحان الدورة الاستثنائية للبكالوريا وتخص هذه الدورة المترشحين الذين تم اقصاؤهم بسبب التأخر في الدورة العادية التي نظمت من 11 الى 15 يونيو الفارط.

17/07/2017 رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة يجري حركة تغيير في سلك الأمناء العامين للولايات والمقاطعات الادارية.

وفاة المغني القبائليي محند أزرزور بمستشفى سيدي عيش (بجاية) عن عمر يناهز 73 عاماي بعد كفاح طويل مع المرض.

18/07/2017 الوزير الاول عبد المجيد تبون يأمر بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية الجديدة الموجهة لإنشاء مستثمرات فلاحية ولتربية المواشي.

وزير السكن والعمران والمدينة، السيد يوسف شرفة يعلن أن صيغة سكنية جديدة موجهة للإيجار بالشراكة مع القطاع الخاص في طور التحضير.

وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد القادر بوعزقي يعلن من تيزي وزو أنه سيتم تعويض كافة الخسائر التي لحقت بقطاع الفلاحة جراء الحرائق التي شبت بعدد من ولايات الوطن.

19/07/2017 وزير الشباب والرياضة الأسبق يعين رئيس لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الألعاب الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وفاة أيقونة الأغنية الوهرانية بلاوي الهواري بوهران عمر يناهز 91 عاما إثر مرض عضال.

20/07/2017 وفاة الفنان الفكاهي القسنطيني رشيد زيغمي عن عمر يناهز 72 عاما بمصلحة الإنعاش الطبي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة.

21/07/2017 وزير العدل وحافظ الأختام، الطيب لوح يعلن بوهران عن انشاء محكمة استئناف للقضايا الجنائية ابتداءا من شهر سبتمبر القادم.

26/07/2017 وفاة المستشار برئاسة الجمهورية، كمال رزاق بارة بالجزائر عن عمر يناهز 69 عاما.

27/07/2017 نسبة النجاح في البكالوريا دورة جوان 2017تقدر ب (56,07%) مرتفع بالنسبة لسنة 2016 الذي قدر ب (49,79%).

30/07/2017 وزير السياحة والصناعة التقليدية، السيد حسان مرموري يصدر تعليمات لاستعمال اللغة الامازيغية في الموقع الالكتروني للوزارة وفي التعاملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع المواطنين والمتعاملين في القطاع.

31/07/2017 وزير الزراعة والتنمية الريفية والصيد يعين مديرا عاما جديدا للغابات، السيد عز الدين سكران.

وفاة المخرج يوسف بوشوشي عن عمر ناهز 78 سنة بعد معاناة مع المرض.

الوزير الأولي السيد عبد المجيد تبون يؤكد أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية بالرغم من الصعوبات المالية التي تعيشها جراء تراجع أسعار النفط.

أغسطس

01/08/2017 الوزير الأولي السيد عبد المجيد تبون يترأس مجلسا وزاريا مشتركا مكرسا لدراسة الملف المتعلق بالتركيب الصناعي للسيارات.

02/08/2017 وزير العدل حافظ الاختام، السيد الطيب لوح يكشف، أن مشروع القانون المتعلق بتطبيق السوار الإلكتروني في تنفيذ العقوبة تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة.

04/08/2017 قرابة 6400 بطاقة فنان توزع على المستوى الوطني وهذا منذ تنصيب المجلس الوطني للفنون والآداب سنة 2012.

2017/08/07 رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوقع على خمس مراسيم تتضمن التصديق على اتفاقيات تخص التعاون الدولي.

08/08/2017 الشركة الوطنية سوناطراك توقع بالجزائر مذكرة تفاهم مع المجمعين التركيين رونيسانس اندوستري وبايغان للقيام بدراسة جدوى تخص مشروع منشأة لنزع الهيدروجين من البروبان في تركيا.

11/08/2017 طائرة عمودية تابعة لشركة طاسيلي للعمل الجوي (فرع شركة طاسيلي للطيران تسقط وعلى متنها اربعة (4) أشخاص توفي 3 منهم .

14/08/2017 إطلاق سراح مواطنين (2) جزائريين كانا معتقلين في السجون العراقية بتهمة "خرق الحدود".

16/08/2017 رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، ينهي مهام الوزير الأولي عبد المجيد تبون، وعين السيد أحمد أويحيى.

18/08/2017 رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة يقوم بتعيين أعضاء الحكومة التي يقودها أحمد أويحيى.

مجلس الأمة يشارك في ورشة العمل الثانية حول رفع قدرات البرلمانيات التي تجري بالعاصمة الاردنية عمان في الفترة ما بين 20 و24 أغسطس.

22/08/2017 إجراء أول عملية لاستئصال الفك متبوعة بالزرع بمصلحة الأنف والأذن والحنجرة بوحدة سيدي بلوة بالمركز الاستشفائي الجامعي ندير محمد بتيزي وزو.

وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد الوحيد تمار يدرس إمكانية مراجعة سعر المتر المربع من سكنات صيغة الترقوي العمومي والبيع بالإيجار، بالأخذ في الاعتبار مدى استخدام مواد البناء المحلية.

27/08/2017 رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة يوقع مرسوما يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم الخميس 23 نوفمبر 2017.

31/08/2017 الرئيس المدير العام الجديد للشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، السيد محمد عرقاب يستلم مهامه.

سبتمبر

04/09/2017 وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت تعلن عن تسوية وضعية 668 أستاذ وكذا ترقية 2507عامل مهني في قطاع التربية الى مناصب عليا.

05/09/2017 إعادة اكتشاف مغارة تعود إلى ما قبل التاريخ بدوار هاشم ببلدية بوتليلس (غرب وهران).

06/09/2017 مجلس الوزراء يصادق المجتمع برئاسة رئيس الجمهوريةي السيد عبد العزيز بوتفليقةي على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.

مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، يصادق على مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي المتعلق بتنظيم وسير مجلس الدولة، ويهدف إلى تفعيل ومرافقة التدابير الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل سنة 2016.

09/09/2017 وزير الشؤون الخارجية، السيد عبد القادر مساهل يبرز بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة الرابعة للجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي حول ليبيا التي تحتضنها العاصمة برازافيل موقف الجزائر الداعم لحل سياسي للأزمة في ليبيا يقوم على الحوار الشامل والمصالحة الوطنية بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار يقدم، بأستانا عاصمة كازخستاني اقتراحات الجزائر بخصوص تعزيز التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي في مجالات ترقية استخدام العلم والتكنولوجيا.

11/09/2017 تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الإسلامي الأعلى المعنيين من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في تركيبة "تعكس واقع المجتمع الجزائر بتنوعه وثرائه".

12/09/2017 وزير الطاقة مصطفى قيتوني يعطي إشارة استئناف أشغال مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين بجاية وأوقاس الذي جمدت أشغاله منذ عام 2004 بسبب معارضة سكان طالبوا بمسار آخر للمشروع بعيدا عن مساكنهم.

13/09/2017 اللواء عبد الغني هاملي رئيس آلية الأفريبولي المدير العام للأمن الوطني، يقلد بوسام الدرجة الأولى للشرطة الأوغندية.

والي ولاية الجزائري السيد عبد القادر زوخ بالجزائر العاصمة يوقع على اتفاقية توأمة وتعاون مع نظيره التونسي الوالي عمر بن محمود منصوري بهدف "النهوض بالتعاون المحلي" بين الطرفين في المجالات الثقافية والاقتصادية.

14/09/2017 انشاء جائزة " ميريام ماكيبا للإبداع الفني" نسبة إلى المغنية الجنوب الافريقية لموسيقى الجاز والتي شاركت بالجزائر في أول مهرجان افريقي سنة 1969 بهدف مكافأة المبدعين الأفارقة في مختلف الميادين الفنية.

15/09/ 2017 إعداد وزارة التعليم الوطني نظام من ثلاث بطاقات ملونة مختلفة، لهذه السنة الدراسية، للتعامل مع صعوبات التعلم لدى تلاميذ المدارس الابتدائية.

20/09/2017 الجزائر والصين تتفقان على الإسراع في إمضاء مذكرة تفاهم حول تسهيل منح التأشيرة للسواح الصينيين التي انتهت المشاورات حولها.

سبتمبر

22/09/2017 وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي ونظيره الصيني هان تشانغ فو يوقعا في بكين على اتفاقيتين للتعاون في مجالات حماية النباتات وصحة الحيوان.

23/09/2017 تدشين نصب تذكاري ببلدية بوهمدان بولاية قالمة وذلك إحياء لذكرى اللقاء التاريخي الذي ضم الشهيد البطل زيغود يوسف بمجموعة من قادة الثورة التحريرية تحضيرا لمؤتمر الصومام سنة 1956.

المؤسسة الاستشفائية العمومية محمد بوضياف بورقلة تدعم بجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الذي يعد الأول من نوعه الذي تتعزز به هياكل الصحة العمومية بالولاية

24/09/2017 وزير الطاقة مصطفى قيطوني يشرف بولاية المسيلة على تشغيل المحطة الشمسية الضوئية لبلدية عين الملح الواقعة على بعد 120 كلم جنوب غرب عاصمة الولاية.

26/09/2017 المدير السابق لمنشورات الوكالة الوطنية للنشر والاشهار بين 2000 و2007 سليمان بن عزيز ينتقل إلى جوار ربه بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 71 سنة إثر مرض عضال.

27/09/2017 وفاة المجاهد محمد لمقامي عن عمر يناهز 85 عاما إثر مرض عضال.

أكتوبر

02/10/2017 حصة تقدر ب 3.428 منصب شغل في إطار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني خصصت لتدعيم مجال تعليم و إدماج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بقرار من الوزير الأول.

03/10/2017 الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية تتفقان بالجزائر العاصمة على انشاء مجمع موجه للتكنولوجيات الحيوية ذات الاستخدام الصحي البشري 04/10/2017 مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يصادق على مشروع قانون حول التجارة الالكترونية.

مجلس الوزراء يصادق على ثلاثة (3) مراسيم رئاسية تسمح بالتوقيع على عقود لاستكشاف واستغلال المحروقات.

06/10/2017 وزير المالية عبد الرحمان راوية يؤكد أن اللجوء الى التمويل غير التقليدي سيسمح بتوفير مصادر تمويل إضافية للاقتصاد الوطني والتي تأتي تكملة لمصادر التمويل العادية، مبرزا أن الاستغناء عن هذا النوع من التمويل سيتم ما إن تسمح الظروف المالية بذلك.

07/10/2017 وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار يكشف بالجزائر العاصمة عن موافقة الحكومة على مرسومين تنفيذين، يحدد الأول شروط وكفيات التأهيل الجامعي والثاني يخص نظام الدراسات للحصول على شهادة ليسانسي ماستر ودكتوراه.

وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية تكشف عن إطلاق شبكة وطنية للشباب المستفيدين من القروض المصغرة في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ليكونوا "أكثر فعالية" في المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

08/10/2017 الجزائر ترسل شحنة من المساعدات الإنسانية والمتمثلة في 30 شاليهات مزودا بكل الوسائل والتجهيزات الضرورية لفائدة منكوبي اعصار ايرما بجزر الأنتيل.

نواب المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع قانون النقد والقرض.

المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية ببومرداس يطلق عملية تكوين للحصول على شهادة ماستر إدارة الأعمال "أم بي أي" لفائدة الإطارات العليا للمؤسسات الاقتصادية والصناعية عبر الوطن في مجالات تخصصية عالية.

10/10/2017 زيارة رئيس الوزير الاول الروسيي دميتري ميدفيديفي إلى الجزائر تتوج بالتوقيع على خمس اتفاقات شراكة وتعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين وكانت مناسبة لتعزيز علاقات التعاون "الواعدة" بين البلدين.

وفاة عبد القادر مالكي عضو مجلس الأمة عن عمر يناهز 72 عاما.

11/10/2017 شركة التأمين "جزائرية على مدى الحياة" تطلق خدمة جديدة تهدف إلى ضمان النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و60 عاما ضد سرطان الثدي.

12/10/2017 تنصيب السيد سعيد روبة على رأس الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".

الخبير الجزائري رابح أرزقي يعين كمختص رئيسي في الاقتصاد مكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلفا للسريلانكي شانتا دفاراجان.

15/10/2017 إطلاق صيغة سكنية جديدة موجهة للكراء قصد تنويع العرض وتلبية الحاجيات في السوق العقاري.

17/10/2017 وزير المجاهدين الطيب زيتوني يعلن بأن كل القرارات الخاصة بالتكفل بفئة المجاهدين وذوي لحقوق وأرامل الشهداء "ستكون لا مركزية ابتداء من الفاتح يناير 2018".

18/10/2017 الجزائر تنتخب لرئاسة المجموعة الجيوسياسية الافريقية وعضوية اللجنة الدائمة لحقوق الانسان للاتحاد البرلماني الدولي في ختام أشغال جمعيته ال 137 التي احتضنتها مدينة سان بطرسبورغ (روسيا).

19/10/2017 قرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية يحدد شكل البطاقية الوطنية للمساجد التي تعتبر "أداة لإحصاء المساجد عبر التراب الوطني وجردها، بما يمكن من ترشيد تسييرها ومتابعة تجسيد وظائفها".

20/10/2017 وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يعلن عن إنشاء هيئة جديدة خاصة بالدبلوماسية الاقتصادية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية.

حريق مهول يندلع بالمركب الصناعي لمجمع سفيتال ببجاية متسببا في إتلاف مخزن بأكمله يضم نحو50.000 طن من المواد الأولية الموجهة لصناعة السكر البني.

22/10/2017 14 صحفيا وصحافية من بين 212 مترشح في الطبعة الثالثة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في مختلف الفئات يتوجون بالجزائر العاصمة.

وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، يؤكد بالجزائر العاصمة، ان دائرته بصدد "مراجعة متواصلة واصلاح جذري" للخطاب الديني.

أكد الفنان أيدير بالجزائر العاصمة ان عودته الى الساحة الفنية الجزائرية في سنة 2018 بعد غياب دام 38 سنة "حفزه ترسيم اللغة الامازيغية" وهي القضية التي ما فتئ يناضل من اجلها من خلال فنه.

25/10/2017 وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي يشرف على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالتحضير للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني للموسم 2018-2019.

26/10/2017 اختتام التوأمة الثانية بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية والتي تم اطلاقها في نوفمبر 2015 مع تحقيق كامل الأهداف المسطرة.

28/10/2017 - تخصيص غلاف مالي يقدر ب 231.511.600 دج لولاية تيزي وزو لتعويض الخسائر التي تسببت فيها الحرائق الصيف.

وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، تؤكد أن قطاعها شرع في العمل بنظام الرقمنة لاحصاء "المعنيين الحقيقيين" بالإعانات والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة.

29/10/2017 انطلاق الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر 2017.

إطلاق اسم المجاهد ورئيس الجمهورية الاسبق، الراحل الشاذلي بن جديدي على المتحف المركزي للجيش بمناسبة الذكرى ال 63 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.

المجاهد والوزير الأسبق، محمد العربي دماغ العتروس، ينتقل الى رحمة الله بمستشفى عين النعجة العسكري بالجزائر العاصمة، عن عمر ناهز 93 سنة.

30/10/2017 وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي تشرف على التنصيب الرسمي للجنة الوطنية المكلفة بالمجالات المحمية، وهذا خلال لقاء جمعها بإطارات في القطاع وكذا ممثلين عن ثمانية (8) قطاعات وزارية اخرى.

افتتاح الطبعة الأولى للمعرض الوطني للطوابعية بالجزائر العاصمة تحت اشراف وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى ايمان فرعوني بمناسبة احياء للذكرى ال 55 لإصدار أول طابع بريدي جزائري بألوان الجزائر المستقلة.

31/10/2017 تتويج الروائيين محمد الأمين بنربيع وبلقاسم مغزوشن بجائزة الطاهر وطار للرواية المكتوبة بالعربية عن روايتيهما "قدس الله سري" و"مؤبن المحروسة يؤذن فيفلورنسا" مناصفة بجائزة الدورة الأولى والتي سلمت يوم 3 نوفمبر.

الأمين العام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد كمال شادي والمدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية السيد اوصديق عز الدين يشرفان على إمضاء اتفاقية تعاون بين الطرفين على هامش الورشة التقنية المشتركة بين وزارة الفلاحة ووكالة الفضاء الجزائرية.

نوفمبر

2/11/2017 وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت تأكد لمنظمة اليونسكو بباريس " استعداد" الجزائر لمكافحة التطرف ولتقديم خبرتها.

03/11/2017 تنصيب السيد نور الدين علاق مديرا عاما بالنيابة للجمارك.

04/11/2017 المخرج الجزائري محمود زموري يتوفى بإحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 71 سنة إثر مرض طويل.

التوقيع على اتفاقية شراكة بين كلية الأدب واللغات لجامعة قالمة ومخبر الأبحاث والدراسات المغاربية الفرنكفوني المقارنة والتواصل الثقافي لجامعة منوبة بتونس تندرج في إطار تعزيز روابط التعاون والشراكة بين الجامعتين.

07/11/2017 الفنان التشكيلي صالح حيون يتوفى بمستشفى بئر طرارية بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 81 سنة.

08/11/2017 الجزائر وموريتانيا توقعان بنواكشوط على اتفاق يتعلق بإنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك يهدف الى تكثيف التعاون الاقتصادي وتنقل الأشخاص بين البلدين.

09/11/2017 وزيرا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، والصحة والسكان واصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، يشرفان بالجزائر العاصمة على تنصيب لجنة وزارية مشتركة بين القطاعين لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسات العمومية في المجالين بغية ضمان علاج ذو نوعية لفائدة المواطن.

10/11/2017 محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بشار تصدر حكما بالإعدام في حق المتورطين الثلاثة في اختطاف وقتل الطفل درياح محمد ياسين (06 سنوات) وهم أفراد من نفس العائلة (أخي أخت وزوجة الأخ) وحكما آخرا بالسجن عشر سنوات في حق الشقيقتين الآخرتين في حين تمت تبرئة زوج شقيقتهم.

سفير كوريا الجنوبية في الجزائر بارك سونغ جين يسلم بوهران مشروع مخطط التوجيه المتعلق برفع الإنتاج في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وتصنيعه إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي.

نوفمبر

11/11/2017 افتتاح بوهران الندوة الرابعة التي تنظم كل سنتين حول حفظ الحوثيات في بلدان جنوب المتوسط بمشاركة حوالي اربعين خبيرا من حوالي10 دول.

12/11/2017 التوقيع بالجزائر العاصمة على ثلاثة اتفاقات للشراكة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا مما يعطي دفعا جديدا للتعاون بين البلدين حسبما اكده كل من وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومار.

شركة بيجو سيتروين للإنتاج بالجزائر (PCPA) ستقوم بصناعة سيارات من علامة بيجو في الجزائر ابتداء من 2018 باستثمار يبلغ 100 مليون أورو، حسبما أفاد به مدير المجمع الفرنسي PSA المكلف بإفريقيا والشرق الأوسطي جان كريستوف كيمار 14/11/2017 وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يعلن أن كل البلديات سيتم تجهيزها، خلال الثلاثي الأول من سنة 2018، بالشباك الالكتروني، لتسهيل حصول المواطنين على وثائق الحالة المدنية والتقليل من عدد الوثائق المطلوبة لاستخراجها.

16/11/2017 وزير الموارد المائية، حسين نسيبي يكشف عن رفع التجميد عن محطتين لتصفية المياه المستعملة بكل من بلديتي تنس والشطية.

17/11/2017 نظام المعلومات لاتصالات الجزائر يتعرض لسلسلة من الهجمات خلال الأيام الأخيرة استهدفت وقف تشغيله لكنها باءت كلها بالفشل 18/11/2017 قرارات تطبقها الحكومة لمواجهة الازمة الاقتصادية هدفها استمرار مسيرة التنمية ومواصلة تحسين أحوال الجزائريين.

مخطط الحكومة يصف تنمية الأنشطة الزراعية المنتجة كهدف يسعى ليس فقط لتعزيز الأمن الغذائي للبلاد، بل ايضا كتنويع الاقتصاد الوطني و الحد من الاختلال في الميزان التجاري للمنتجات الزراعية الأساس.

19/11/2017 انتهاء الحملة الانتخابية الخاصة بمحليات 23 نوفمبر 2017.

العثور بحي "النور" (شرق مدينة وهران) على طفلة تبلغ من العمر ثماني (08) سنوات متوفية بعد اختفائها.

وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي يؤكد بأن "الحكومة انتهجت استراتيجية جديدة في التكوين المهني تساعد على التوجه للاقتصاد البديل عن المحروقات".

20/11/2017 عملية الاقتراع تنطلق عبر المكاتب المتنقلة المخصصة لسكان المناطق النائية لولاية النعامة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي.

21/11/2017 الرئيس المدير العام لـ "سونلغاز" السيد محمد عرقاب يكشف عن محادثات جارية حاليا بين مجمع سونلغاز والشركة اللبيبة للكهرباء (جيكول) لبحث سبل وضع الآليات التي تسمح بالشروع في تصدير الطاقة الكهربائية وخدمات اخرى في القطاع من الجزائر نحو ليبيا.

22/11/2017 رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوافق على إبرام صفقة بالتراضي بين الوكالة الوطنية للطرق السيارة والشركة الصينية (سي تي آس) للإتمام أشغال انجاز الشطر الأخير من الطريق السيار شرق-غرب (84 كلم) بين الدرعان بولاية الطراف والحدود الجزائرية التونسية مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق لعقد بين مجمع "سوناطراك" و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفظ) من جهة و ثلاثة شركات أجنبية تنشط في مجال المحروقات يصادق عليه في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة.

23/11/2017 - اجراء الانتخابات المحلية لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية.

24/11/2017 نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية ليوم 23نوفمبر تبلغ 93,46 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و96, 44بالمائة بالنسبة للمجالس الولائية.

حزب جبهة التحرير الوطني تحل في المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية وتفوز ب 603 مجلس شعبي بلدي و711 مقعد في المجلس الشعبي الولائي.

25/11/2017 إطلاق اسم ملحن النشيد الوطني الجزائري، الفنان المصري محمد فوزي، على المعهد الوطني العالي للموسيقى.

وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي يعلن عن تشكيل لجنة وطنية بالوزارة للفصل في حوالي 10 ألاف عقد امتياز فلاحي عالق على مستوى اللجان الولائية.

26/11/2017 قانون المالية 2018 الذي تمت المصادقة عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية يدرج 6 مواد جديدة كما تضمن 10 تعديلات من ضمن 36 مقترح تعديل تتعلق بأحكام مشروع النص وبمسال أخرى اقتصادية واجتماعية حيث تنصب في مجملها على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية وترشيد النفقات العمومية للبلاد دون الإخلال بالمكاسب والبعد الاجتماعي للدولة.

توقيع بالجزائر العاصمة اتفاقية تعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومنتدى رجال أعمال ساحل العاج لتعزيز الشراكة والتبادلات التجارية بين البلدين.

27/11/2017 إطلاق عملية تنظيف وصيانة كبيرة للطريق السريع شرق-غرب وتعبئة جميع الموارد البشرية والمادية.

جمعية "على خطى الأمير" بولاية معسكر تكرم الدبلوماسي الجزائري ووزير الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي بمنحه جائزة "سرج الأمير" التي تمنحها سنويا لشخصية وطنية بمناسبة الاحتفال بذكرى المبايعة للأمير عبد القادر.

28/11/2017 - وفاة عضو مجلس الأمة، عبد الكريم سليماني إثر أزمة قلبية.

التوقيع على اتفاقية مالية تقدر ب 330 مليار دينار بين وزارة السكن والقرض الشعبي الجزائري والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) والصندوق الوطني للسكن من اجل تمويل برنامج إنجاز 120.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار.

التوقيع على سبعة (7) اتفاقيات تعاون بين مؤسسات عمومية اقتصادية وذلك على هامش افتتاح فعاليات الطبعة ال 15 للصالون الدولي للأشغال العمومية بقصر المعارض بالعاصمة.

29/11/2017 وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي يعلن عن مشروع لفتح 15 مركزا جهويا جديدا تابع للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها عبر التراب الوطني لا سيما بالولايات الجنوبية وذلك قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2018 بغية تحسين نوعية الخدمات وتقريبها من المواطن.

30/11/2017 - وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار يؤكد بالجزائر أنه لا يمكن تخفيض سعر سكنات الترقوي العمومي، مستبعدا مراجعتها حاليا كونها صيغة تجارية مخصصة لفئة معينة ولا يمكن أن تكون أسعارها قريبة من صيغ السكنات المخصصة لذوي الدخل الضعيف.

ديسمبر

03/12/2017 الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتوجات البترولية (نفطال) تستلم أول " محطة متنقلة" لتوزيع الوقود صنعت بالجزائر من طرف المؤسسة العمومية Magi-Rouiba وهو مشروع نموذجي ستستفيد منه المناطق المعزولة لاسيما الجنوب الكبير والهضاب العليا.

المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري تستكمل عملية تحويل مضامين القنوات الاذاعية والتلفزيونية العمومية الى القمر الاصطناعي الجديد E7WA الملازم للقمر الاصطناعي نيل سات.

04/12/2017 û اطلاق اسم ايقونة اغنية المالوف الراحل محمد الطاهر فرقاني (1928 û 2016 على مسرح قسنطينة الجهوي .

05/12/2017 الديوان الوطني للواحق الخاصة بالأشخاص المعاقين يشرع بوهران يشرع في صناعة أعضاء اصطناعية "ذكية" لفائدة المعاقين حركيا.

07/12/2017 المصور الهاوي الشاب كاظم بوصبيع صالح من الوادي يتوج بجائزة "أحسن صورة" في الطبعة السادسة للمهرجان الوطني للصورة الفتوغرافية الذي أسدل عنه الستار مساء أمس الأربعاء بدار الثقافة مبارك الميلي بميلة.

الجائزة الوطنية للابتكار الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر العاصمة تسلم للسيد حميمص فيصل صاحب مؤسسة "بوب كار" على ابتكاره لمنديل مضاد للبعوض يسوق حاليا بالأسواق المحلية مع إمكانية تصديره نحو الخارج.

10/12/2017 القمر الاصطناعي الجزائري للاتصالات ألكوم سات1 يطلق بنجاحي وذلك على متن الصاروخ الفضائي "لونغمارش û 3ب"ي من منصة الإطلاق شيشانغ المتواجدة بمقاطعة سيشوان الواقعة على بعد 2200 كلم جنوب غرب بيكين.

11/12/2017 قانون المالية 2018 يصادق عليه خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالحي رئيس هذه الهيئة البرلمانية.

12/12/2017 النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز تحل "إراديا وبإجماع جمعيتها".

14/12/2017 مجمع سوناطراك يوقع بالجزائر العاصمة على 3 اتفاقيات إطار مع كل من المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية (ACS) و ديفيندوس (لمختلف الصناعات) و لوجيترانس تتعلق بإنجاز خدمات في إطار ترقية أداة الانتاج الوطني.

18/12/2017 - الشركة الوطنية سوناطراك والمجمع الايطالي إيني يوقعان بالجزائر العاصمة مذكرة تفاهم حول الطاقات المتجددة.

21/12/2017- الوزير الاول أحمد أويحيى يدشن الطبعة ال 26 لمعرض الانتاج الجزائري المنظم من 21 الى 27 ديسمبر الجاري بقصر المعارض (الصنوبر البحري).

الجزائر وتونس توقعان على مذكرة تعاون لدعم الشراكة بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

22/12/2017 - الساحة الفنية تفقد الشاعر الغنائي عمر جماطي عن عمر يناهز ال 70 سنة بعد مرض طويل.

24/12/2017- مذكرة تفاهم توقع بين المجلس الوطني لحقوق الانسان والمرصد الوطني للمرفق العام لترقية الخدمات العمومية.

وزير الشباب والرياضة الهادي ولد يعطي بأدرار إشارة انطلاق تظاهرة "الجزائر في أحضان صحرائها" في طبعتها الرابعة.

الفيلم القصير "عاهدتك" للمخرج محمد يرقى من بجاية يفوز بالجائزة الأولى لأيام عنابة للفيلم القصير في طبعته الأولى.

25/12/2017 - الحكومة و الاتحاد العم للعمال الجزائريين وارباب العمل يوقعوني على شراكة من أجل "الحفاظ على الاقتصاد الوطني".

الجائزة الوطنية "الكثيب الذهبي" للإبداع الأدبي في طبعتها الأولى لسنة 2017 تعود إلى الشاعر سيد علي جفال عن ديوانه الشعري "نرد بلا أوجه".

26/12/2017 المجاهد بعوش محمد المدعو "سي طاهر" ينتقل الى رحمة الله عن عمر ناهز 91 عاما.

الطبعة السادسة للصالون الوطني للفنون التشكيلية تنطلق بالمتحف العمومي الوطني "أحمد زبانة" لوهران.

27/12/2017 - رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، يوقع على قانون المالية لسنة 2018.

رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018.

مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.

مجلس الوزراء يصادق على ثلاثة مراسيم رئاسية تتعلق بالتنقيب عن المحروقات واستغلالها.

الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تمنح 12 موقعا منجميا للاستكشاف من مجموع 18 موقعا محل المزايدة بقيمة اجمالية قدرت ب 4ر249 مليون دج.

28/12/2017 - وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة والمحافظة السامية للأمازيغية تصدران بالجزائر العاصمة طابعا بريديا يحمل صورة الكاتب مولود معمري.

30/12/2017 - تسليم مفاتيح سكنات تستجيب لمتطلبات فئات ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الأولى لفائدة 1.273مستفيد من صيغة البيع بالإيجار "عدل".