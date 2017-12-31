ترقية الأمازيغية : عدة قطاعات وزارية ستشرع في استصدار وثائق باللغة الأمازيغية

أدرار - صرح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية يوم الأحد بأدرار أن عدة قطاعات وزارية ستشرع في استصدار وثائقها الرسمية بالأمازيغية .

وأوضح سي الهاشمي عصاد في تصريح لـ/وأج أن الأمر يتعلق بوزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والموارد المائية والطاقة والنقل و البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة و اتصالات الجزائر بالإضافة إلى المتعامل العمومي للهاتف النقال موبيليس.

وأشار السيد عصاد أنه سيتم اعتماد في تدوين الوثائق الرسمية لهذه القطاعات الوزارية مصطلحات وحروف الأمازيغية.

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وفي إطار النشاطات المرتبطة بإحياء مئوية الكاتب والباحث مولود معمري بالمنطقة قام الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية والوفد المرافق له بزيارة إلى المركز الوطني للمخطوطات بمدينة أدرار.

وتهدف هذه الزيارة إلى بحث فرص الشراكة بين المحافظة السامية للأمازيغية وذات المركز, وتشمل النظر في إمكانية استنساخها وتبادل بعض وثائق الأرشيف ذات الصلة بالبعد والتراث الأمازيغي, سيما و أن الوفد يضم جامعيين مؤهلين للقيام بعمل متكامل في هذا المجال, كما ذكر السيد سي الهاشمي عصاد.

وتندرج كل هذه الجهود -- كما أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية-- في إطار تجسيد القرارات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لترقية الأمازيغية.