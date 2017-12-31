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الرئيس بوتفليقة يتلقى تهاني الملوك والرؤساء بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة

  أدرج يـوم : الأحد, 31 كانون1/ديسمبر 2017 16:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز  بوتفليقة, برقيات تهاني من طرف العديد من الملوك ورؤساء الدول والحكومات  بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2018.

وقد وردت هذه التهاني من ملك المغرب, محمد السادس, ملك إسبانيا, فيليب السادس  وملكة الدانمارك, مارغريت الثانية.

كما تلقى رئيس الجمهورية أيضا برقيات تهاني من قبل كل من رئيس فيدرالية  روسيا, فلاديمير بوتين, رئيس جمهورية الصين الشعبية, شي جين بينغ, رئيس  جمهورية ألمانيا الاتحادية, فرانك فالتر شتاينماير, وكذا مستشارة ألمانيا  الاتحادية, أنجلا ماركل, والوزيرة الأولى البريطانية. تيريزا ماي.

وبذات المناسبة, قدم كل من رئيس جمهورية كوريا, مون جي اين, رئيس إيرلندا,  مايكل هيغنس, الحاكمة العامة لنيوزلندا, بيتسي ريدي ورئيس بوركينافاسو, روش  مارك كريستيان كابوري, تهانيهم الى الرئيس بوتفليقة.

 

كما وردت برقيات تهاني أخرى من رئيس حكومة مملكة إسبانيا, ماريانو راخوي  براي, ورئيس حكومة إمارة أندورا, أنتوني مارتي بوتي.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس بوتفليقة يتلقى تهاني الملوك والرؤساء بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة
  أدرج يـوم : الأحد, 31 كانون1/ديسمبر 2017 16:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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