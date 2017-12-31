"مسيرة القائد المحنك بو الصوف مفعمة بالإقدام و الشجاعة و التضحية "

ميلة - وصف وزير المجاهدين الطيب زيتوني يوم الأحد بميلة مسيرة القائد "المحنك" العقيد عبد الحفيظ بوالصوف المدعو سي مبروك (1926-1980) أنها مفعمة "بالإقدام و الشجاعة و التضحية" إذ تقاسم كما قال- مع رفقاء دربه من الشهداء الأبرار و المجاهدين قيم "نكران الذات و رفض الظلم و الطغيان " من أجل دحر الاستعمار و كسر شوكته.

و استشهد الوزير الذي أشرف اليوم على احتفالات الذكرى 37 لوفاة المجاهد الرمز عضو الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية خلال ثورة التحرير المظفرة بما ذكره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في حق هذا البطل من مناقب وخصال عالية حينما أكد سابقا بأن "سي مبروك " شكل " العقل الجبار ومؤسس الخلايا الأولى في مجال الاتصالات العامة و التسليح".

و أضاف السيد زيتوني بأن بو الصوف كان "وحيد زمانه في مجالات دقيقة وهامة بل وضرورية لحماية الثورة وتطوير أساليب و أدوات عملها بما ينسجم وتطور ميكانيزمات الحروب العصرية".

واعتبر وزير المجاهدين لدى حضوره ندوة تاريخية نظمها المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية و ثورة التحرير الوطنية بمتحف المجاهد بن طبال سليمان بميلة بعنوان " بوالصوف: مسار قائد في خدمة الثورة سياسيا و عسكريا " أن من " مقاصد إحياء ذكرى هذا البطل في مسيرة الثورة التحريرية استلهام الأجيال الصاعدة الدروس و المعاني من النضالات البطولية الخالدة و مواقف الصمود و التحدي و ترسيخ هذه القيم المتجذرة في الأفئدة و النفوس للتسلح بها في مواجهة تحديات الحاضر ".

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وحرص السيد زيتوني بالمناسبة على تذكير الحضور بما يوليه قطاعه من رعاية واهتمام خاص بميدان التراث التاريخي و الثقافي حفاظا -كما قال- على الذاكرة الثورية التاريخية و تبليغها للأجيال تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من خلال إحياء الأيام و الأعياد الوطنية وتخليد رموز الثورة وأحداثها واستحضار الإرث التاريخي النضالي للشعب الجزائري بغية مواصلة تبليغ الرسالة الوطنية للشهداء و المجاهدين.

وشهدت الندوة التاريخية تقديم عدة مداخلات هامة منها تلك التي قدمها المجاهد محمد دباح أحد مساعدي القائد المرحوم بوالصوف أبرز فيها دور هذا البطل الأساسي في إنشاء سلاح الإشارة و إطلاق إذاعة صوت الجزائر الحرة و قيادته لحرب الاستعلامات ضد العدو إلى جانب اهتمامه الكبير بتطوير ميدان التسليح الذي كان يشرف عليه داخل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.

من جهته ذكر الأستاذ يوسف قاسمي من جامعة قالمة في هذا اللقاء إلى أن بوالصوف لعب دور" صمام الأمان " داخل قيادة الثورة التحريرية المسلحة مضيفا بأنه فضل الانسحاب من الحياة السياسية بعد الاستقلال " حفاظا على مصلحة الوطن " في موقف نبيل يحسب لصالحه على حد تعبيره.

وتميزت احتفالات ذكرى وفاة بوالصوف أيضا بتوزيع إصدارات و كتب حول الثورة التحريرية و الحركة الوطنية على مؤسسات ثقافية بميلة على غرار المكتبة الرئيسية و فرع المركز الثقافي الإسلامي و المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف و تكريم مجاهدة و أرملة شهيد من طرف وزير المجاهدين و زيارة معرض تاريخي بمتحف المجاهد.

وكان وزير المجاهدين قد وضع صباح اليوم باقة من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد للمجاهد الرمز عبد الحفيظ بوالصوف أقيم بعين الصياح بوسط مدينة ميلة التي شهدت ميلاد هذا المجاهد الرمز سنة 1926.