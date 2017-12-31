الثورة الجزائرية: دحو ولد قابلية يسلط الضوء على الدور الهام لعبد الحفيظ بوصوف  

و أكد السيد ولد قابلية يوم السبت بالجزائر العاصمة أمام منتدى المجاهد الذي كرس لهذه الشخصية البارزة من قيادات ثورة التحرير الوطني , أن "عبد الحفيظ بوصوف اضطلع بدور هام ابان ثورة التحرير الوطني حيث ضمن 80% من مهام الاشارة و الاستعلامات و الاستعلامات المضادة و غيرها".

و أشار المتحدث إلى أنه خلال السنوات الخمس التي قضاها بقيادة الثورة العقيد بوصوف (سي مبروك) نجح في تكوين 850 عون اشارة و 700 آخرين في الاستعلامات و الاستعلامات المضادة علاوة على تلقي نحو 26.000 طن من السلاح.

كما ضمن هذا القائد التاريخي للولاية الخامسة مهام الاتصالات و النقل و غيرها في حين تدين له الثورة الجزائرية بوضع استراتيجية أمنية في خدمتها من خلال استحداث مركز استقبال و تدريب و تكوين المتطوعين و مخيمات لعلاج الجرحى.

و أكد السيد ولد قابلية أنه "يعود له الفضل أيضا في تخرج أولى دفعات أعوان الاذاعة و أولئك الموجهين لأول مركز تجسس على العدو و الذي تم بفضله استغلال معلومات بالغة الأهمية"ي مضيفا أن عبد الحفيظ بوصوف استمر في الاضطلاع بكل هذه المهام ضمن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.

لدى تطرقه لمقالات الصحافة الأجنبية أوضح السيد ولد قابلية أنها وصفته "بالرجل الفذ ذو الشخصية القوية و الحازم في حق نفسه و الآخرين".

و على الصعيد السياسي كان "اسهام العقيد بوصوف هاما ضمن منظمة الأمم المتحدة حيث تمت مناقشة القضية الجزائرية استنادا لمعلومات قدمها هذا الأخير" حسب ذات المتحدث الذي أشار إلى أن الأمر ينطبق على اتفاقيات ايفيان حيث قام بتقديم ملفات اقتصادية (تخص النفط بالدرجة الأولى).

من مواليد 1926 بميلة عبد الحفيظ بوصوف من مناضلي حزب الشعب الجزائري حيث تعرف على محمد بوضياف و العربي بن مهيدي و لخضر بن طوبال. كما يعد من أبرز أعضاء المنظمة السرية و حركة انتصار الحريات الديمقراطية و اللجنة الثورية للوحدة و العمل.

و كان الراحل قد حضر اجتماع ال22 التاريخي عقب اندلاع الثورة حيث عين في أبريل 1954 مساعدا لبن مهيدي في الولاية الخامسة المكلفة بمنطقة تلمسان.