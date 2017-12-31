التعرف على هوية الإرهابي الخطير المقضي عليه بولاية جيجل (وزارة الدفاع)

وأوضح ذات المصدر, أنه "في إطار محاربة الإرهاب وتبعا للعملية النوعية التي نفذتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم أمس 30 ديسمبر 2017 بمنطقة مشتة محسن, ولاية جيجل/ن.ع.5, تم التعرف على هوية الإرهابي الخطير المقضي عليه, ويتعلق الأمر بـ +غ. محمد سليم+ المكنى +أبو ياسر+, الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995".
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وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بعين قزام/ن.ع.6, (14) مولدا كهربائيا و(13) مطرقة ضغط, فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود تاجر مخدرات وحجزوا (15) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان/ن.ع.2, و(777) وحدة من مختلف المشروبات بكل من غليزان ووهران/ن.ع.2".
من جهة أخرى, "أوقف عناصر الدرك الوطني أربعة (04) أشخاص بحوزتهم (04) أسلحة نارية ببسكرة/ن.ع.4, في حين تم توقيف (38) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وهران وتلمسان وبشار وميلة".