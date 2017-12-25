تخرج أكثر من 9000 موظف للشرطة عبر 13 ولاية خلال سنة 2017

و أوضح البيان " أن المديرية العامة للأمن الوطني احتفلت خلال سنة 2017 بتخرج 9112 موظف للشرطة برتبتي ملازمين أوائل للشرطة و اعوان الشرطة و ذلك عبر 13 ولاية موزعة عبر التراب الوطني ".
فبرتبة ملازمين أوائل للشرطة --يضيف البيان--تعززت صفوف الأمن الوطني بـ3928 ملازم أول للشرطة من بينهم 524 إناث تابعين لستة مدارس شرطة حيث استفاد المتخرجون خلالها من تكوين لمدة سنتين".
و في رتبة اعوان الشرطة تم تخرج 5184 عون شرطة من بينهم 524 إناث من خلال سبعة مدارس للشرطة أين تلقى المتخرجون تكوينا دام سنة كاملة ".
و أبرز البيان ان الطلبة المتخرجون تلقوا تكوينا تطبيقيا مدعما بتربصات ميدانية في شتى المجالاتي وشمل مختلف المعارف المهنية القانونية والتقنية للشرطة وتمارين رياضية وبدنية".
و حسب المصدر ذاتهي أشرف على حفلات تخرج هذه الدفعات التي أخذت أسماء مختلفة من شهداء الواجب اللواء المدير العام للأمن الوطني أو ممثلين عنه.
و أضاف بعد أداء الطلبة المتخرجون ليمين الإخلاص وتقليد الرتب وتكريم المتفوقين من طرف اللواء المدير العام للأمن الوطني يستعرض الطلبة المتخرجون تمارين مختلفة في مجال الدفاع الذاتي ي تقنيات التدخل والحماية الخاصة بالشخصيات وعروض الرمي التي تبين عن جاهزية المتخرجين لتأدية مهامهم في الميدان بكل احترافية و تعكس المستوى المتميز والتكوين الجيد الذي اكتسبه طلبة الدفعة المتخرجة.
ووفق البيان ستكون هذه الدفعات التي تعززت بها المديرية العامة للأمن الوطني يدعما لصفوف الأمن الوطني .
و يندرج ذلك ضمن الإستراتيجية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني قصد تقديم أرقى الخدمات الأمنية على أساس المهنية والاحترافية حفاظا على أمن المواطن و حماية الممتلكات وذلك في اطار تطبيق توجيهات اللواء المدير العام للأمن الوطني التي تتمحور في تطوير المورد البشري وتنمية قدراته,يشير البيان.