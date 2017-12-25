تخرج أكثر من 9000 موظف للشرطة عبر 13 ولاية خلال سنة 2017

الجزائر - تخرج أكثر من 9000 موظف للشرطة برتبة ملازمين أوائل للشرطة وأعوان الشرطة خلال سنة 2017 وذلك عبر 13 مدرسة شرطة موزعة عبر التراب الوطني حسب ما أورده يوم الأحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و أوضح البيان " أن المديرية العامة للأمن الوطني احتفلت خلال سنة 2017 بتخرج 9112 موظف للشرطة برتبتي ملازمين أوائل للشرطة و اعوان الشرطة و ذلك عبر 13 ولاية موزعة عبر التراب الوطني ".

فبرتبة ملازمين أوائل للشرطة --يضيف البيان--تعززت صفوف الأمن الوطني بـ3928 ملازم أول للشرطة من بينهم 524 إناث تابعين لستة مدارس شرطة حيث استفاد المتخرجون خلالها من تكوين لمدة سنتين".

و في رتبة اعوان الشرطة تم تخرج 5184 عون شرطة من بينهم 524 إناث من خلال سبعة مدارس للشرطة أين تلقى المتخرجون تكوينا دام سنة كاملة ".

و أبرز البيان ان الطلبة المتخرجون تلقوا تكوينا تطبيقيا مدعما بتربصات ميدانية في شتى المجالاتي وشمل مختلف المعارف المهنية القانونية والتقنية للشرطة وتمارين رياضية وبدنية".

و حسب المصدر ذاتهي أشرف على حفلات تخرج هذه الدفعات التي أخذت أسماء مختلفة من شهداء الواجب اللواء المدير العام للأمن الوطني أو ممثلين عنه.

و أضاف بعد أداء الطلبة المتخرجون ليمين الإخلاص وتقليد الرتب وتكريم المتفوقين من طرف اللواء المدير العام للأمن الوطني يستعرض الطلبة المتخرجون تمارين مختلفة في مجال الدفاع الذاتي ي تقنيات التدخل والحماية الخاصة بالشخصيات وعروض الرمي التي تبين عن جاهزية المتخرجين لتأدية مهامهم في الميدان بكل احترافية و تعكس المستوى المتميز والتكوين الجيد الذي اكتسبه طلبة الدفعة المتخرجة.

ووفق البيان ستكون هذه الدفعات التي تعززت بها المديرية العامة للأمن الوطني يدعما لصفوف الأمن الوطني .

و يندرج ذلك ضمن الإستراتيجية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني قصد تقديم أرقى الخدمات الأمنية على أساس المهنية والاحترافية حفاظا على أمن المواطن و حماية الممتلكات وذلك في اطار تطبيق توجيهات اللواء المدير العام للأمن الوطني التي تتمحور في تطوير المورد البشري وتنمية قدراته,يشير البيان.