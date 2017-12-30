كشف و تدمير تسعة مخابئ للإرهابيين بالبويرة

الجزائر- كشفت ودمرت مفارزة للجيش الوطني الشعبي، يوم الجمعة، خلال عمليات بحث وتمشيط بالبويرة تسعة مخابئ للإرهابيين، في حين تم توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بتلمسان، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم السبت في بيان لها.

و جاء في البيان أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات كشفت ودمرت مفارزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 ديسمبر 2017 خلال عمليات بحث وتمشيط بالبويرة بالناحية العسكرية الأولى، تسعة مخابئ للإرهابيين تحوي قنبلة تقليدية الصنع و أغراض مختلفة تدخل في صناعة المتفجرات، في حين أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، عنصري دعم للجماعات الإرهابية".

و من جهة أخرى تتعلق بمحاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر حرس الحدود بتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، 07 مهربين و حجزوا 1.375 طنا من المواد الغذائية ومركبتين رباعيتي الدفع ومعدات تنقيب عن الذهبي و 800 لترا من الوقود، فيما تم ضبط 2600 خرطوشة من السجائر بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية".

و في سياق متصل، "أوقف عناصر الدرك الوطني بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة، شخصين بحوزتهما سلاحين ناريين''، يضيف المصدر ذاته.