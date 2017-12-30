الجزائر تدين "بشدة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان جنوب القاهرة

وأوضح في تصريح لوأج قائلا: "ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الدموي الذي استهدف يوم الجمعة 29 ديسمبر 2017 كنيسة مارمينا بحلواني جنوب القاهرة والذي أسفر عن قتل و جرح عدد من المواطنين المصريين".
وأبرز الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية ان "هذا العمل الإجرامي البغيض يكشف مرة أخرى عن الوجه القبيح و اللإنساني للإرهاب الذي لا يتوان في استهداف بيوت العبادة و الأماكن المقدسة و لا يولي أدنى تقدير لقداسة الأعياد الدينية و لا لحرمة النفس البشرية بل يتمادى في سفك الدماء و ترويع المواطنين الآمنين".
وأضاف : "و إذ نعبر عن تضامننا الكامل مع مصر الشقيقة حكومة وشعبا و عن خالص تعازينا لذوي الضحايا وكذا مواساتنا لأسر المصابين, فإننا كلنا ثقة في قدرة هذا البلد الشقيق و قواته الأمنية على التصدي بحزم و قوة للإرهاب و أعماله الاجرامية".