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الجزائر تدين "بشدة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان جنوب القاهرة

  أدرج يـوم : السبت, 30 كانون1/ديسمبر 2017 11:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 41 مرات
الجزائر تدين &quot;بشدة&quot; الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان جنوب القاهرة

  الجزائر- أدانت الجزائر يوم السبت "بشدة الاعتداء  الإرهابي الدموي",الذي استهدف أمس الجمعة كنيسة مارمينا بحلوان جنوب القاهرة  بمصر, معربة عن "تضامنها الكامل" مع مصر الشقيقة, حسبما أفاد به الناطق الرسمي  لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف. 

وأوضح  في تصريح لوأج قائلا: "ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الدموي الذي  استهدف يوم الجمعة 29 ديسمبر 2017 كنيسة مارمينا بحلواني جنوب القاهرة والذي  أسفر عن قتل و جرح عدد من المواطنين المصريين". 

وأبرز الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية ان "هذا العمل الإجرامي البغيض  يكشف مرة أخرى عن الوجه القبيح و اللإنساني للإرهاب الذي لا يتوان في استهداف  بيوت العبادة و الأماكن المقدسة و لا يولي أدنى تقدير لقداسة الأعياد الدينية  و لا لحرمة النفس البشرية بل يتمادى في سفك الدماء و ترويع المواطنين  الآمنين". 

وأضاف : "و إذ نعبر عن تضامننا الكامل مع مصر الشقيقة حكومة وشعبا و عن خالص  تعازينا لذوي الضحايا وكذا مواساتنا لأسر المصابين, فإننا كلنا ثقة في قدرة  هذا البلد الشقيق و قواته الأمنية على التصدي بحزم و قوة للإرهاب و أعماله  الاجرامية".

آخر تعديل على السبت, 30 كانون1/ديسمبر 2017 11:59
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الجزائر تدين "بشدة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان جنوب القاهرة
  أدرج يـوم : السبت, 30 كانون1/ديسمبر 2017 11:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 41 مرة   شارك

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