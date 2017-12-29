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يناير عيد وطني: سيدي السعيد يشيد بهذا القرار الذي "يعزز الوحدة الوطنية" 

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 كانون1/ديسمبر 2017 16:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر - أشاد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي السعيد اليوم الجمعة بقرار رئيس الجمهورية, السيد  عبد العزيز بوتفليقة القاضي بتكريس يناير عيدا وطنيا رسميا, معتبرا أنه يندرج مباشرة في إطار "تعزيز" الوحدة الوطنية.

وصرح السيد سيدي السعيد للصحافة على هامش اشغال الاجتماع المخصص لعرض حصيلة الأمانة العامة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين قائلا "لا يسعني إلا  أن أنوه بالرئيس بوتفليقة و أشكره على هذا القرار و على كل القرارات المتخذة لصالح وطننا و شعبنا".

وفي ذات السياق, أبرز الأمين العام أن قرار رئيس الدولة يكتسي "أهمية بالغة" كونه "يندرج مباشرة في إطار تعزيز و تقوية الوحدة الوطنية", معتبرا ان  رئيس الجمهورية أضاف من خلال هذا القرار "لبنة أخرى للتلاحم الاجتماعي للبلاد بعد المصالحة الوطنية التي أضحت دعامة حقيقية للأمن".

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وأضاف السيد عبد المجيد سيدي السعيد ان هذا القرار "سيعزز وحدة الشعب الجزائري بل سيكون له بعد عالمي ألا هو أن الجزائر تتكفل بانشغالاتها وتأخذ بزمام أمورها بنفسها". 

آخر تعديل على الجمعة, 29 كانون1/ديسمبر 2017 17:10
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يناير عيد وطني: سيدي السعيد يشيد بهذا القرار الذي "يعزز الوحدة الوطنية" 
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 كانون1/ديسمبر 2017 16:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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