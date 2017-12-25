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ضبط قرابة 7 قناطير من الكيف المعالج ببشار

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 كانون1/ديسمبر 2017 16:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
ضبط قرابة 7 قناطير من الكيف المعالج ببشار

الجزائر - ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, اليوم الجمعة  بمنطقة بني ونيف بولاية بشار, كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بقرابة 7  قناطير, في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان تاجري مخدرات بحوزتهما 3 كلغ  من الكيف المعالج ,حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, ضبطت مفرزة  للجيش الوطني الشعبيي يوم 29 ديسمبر 2017 بمنطقة بني ونيف بولاية بشار(  الناحية العسكرية الثالثة) كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بـ 6,73 قناطير,  في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) تاجري  (02) مخدرات بحوزتهما 3 كيلوغرام من الكيف المعالج".

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وفي نفس السياق, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار  وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة) "12 مهربا وحجزت ست (6) شاحنات  ومركبيتين (2) رباعيتي الدفع و11,05 طنا من المواد الغذائية وأغراض أخرى, فيما  تم ضبط 6636 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة ( الناحية العسكرية الرابعة)".

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 من جهة أخرى, أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف  (الناحية العسكرية الخامسة) "محاولات تهريب أزيد  من 13262 لترا من الوقود, في  حين تم توقيف 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وبرج باجي  مختار".

آخر تعديل على الجمعة, 29 كانون1/ديسمبر 2017 17:02
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ضبط قرابة 7 قناطير من الكيف المعالج ببشار
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 كانون1/ديسمبر 2017 16:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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