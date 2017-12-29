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ترسيم يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر" قرارا تاريخيا يرسخ  عنصرا مهما من هويتنا الوطنية" 

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 كانون1/ديسمبر 2017 14:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات

الجزائر - اعتبر وزير الاتصال, جمال كعوان, أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, والقاضي بترسيم يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر, هو "قرار تاريخي يرسخ عنصرا مهما من هويتنا الوطنية". 

وقال السيد كعوان على الموقع الرسمي لوزارة الاتصال أن "قرار فخامة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, بجعل يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر هو  قرار تاريخي".

 

إقرأ أيضا: مجلس الوزراء: يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018 

وأضاف أن هذا القرار "يرسخ عنصرا مهما من هويتنا بعدما تمت دسترة تمازيغت لغة وطنية ورسمية, كما أنه يساهم في تقوية هويتنا الوطنية".

للتذكير, كان رئيس الجمهورية قد أعلن الأربعاء الماضي, خلال اجتماع مجلس الوزراء, عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من  تاريخ 12 يناير 2018.

 

كما أمر الحكومة ب"عدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور", وكلفها بالإسراع في اعداد مشروع القانون العضوي المتعلق  بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية.

آخر تعديل على الجمعة, 29 كانون1/ديسمبر 2017 16:04
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ترسيم يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر" قرارا تاريخيا يرسخ  عنصرا مهما من هويتنا الوطنية" 
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 كانون1/ديسمبر 2017 14:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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