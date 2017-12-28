اللواء هامل يشرف على تخرج دفعة للملازمين الأوائل للشرطة بمدرسة الشرطة بعين البنيان

الجزائر - أشرف ا لمدير العام للأمن الوطني, اللواء عبد الغني هامل , اليوم الخميس بمدرسة الشرطة بعين البنيان (الجزائر العاصمة) على تخرج الدفعة الأولى للملازمين الأوائل للشرطة المرتقين على أساس الشهادة والتي تضم 376 طالب من بينهم 60 امرأة.

وقد جرى حفل التخرج هذه الدفعة التي حملت اسم شهيد الواجب الوطني حمدي محمد, عدد من أعضاء الحكومة وممثلون عن المجتمع المدني.

وبالمناسبة, أكد مدير المدرسة, مراقب الشرطة عبد القادر شرايطية, أن المتخرجين "تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا وميدانيا على مدى مرحلتين دام 24 شهرا اكتسبوا خلاله معارف ومهارات ستكون لهم موردا أساسيا لمواجهة تحديات مهنة الشرطة".

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واعتبر مدير المدرسة هذا التخرج بمثابة "تتويج لسياسة التكوين الرشيدة التي سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني والتي ترتكز على تطوير وتنمية العنصر البشري باعتباره قاعدة أساسية للارتقاء بمستوى الأداء النوعي للمؤسسة الأمنية".

وذكر السيد شرايطية من جهة أخرى بأهمية تزامن حفل التخرج مع عيد الشرطة العربية الذي يعد --كما قال-- "حدثا بارزا يتم خلاله التذكير بضرورة تعزيز الصفوف والعمل على ترقية العمل الامني لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تحدق بالمنطقة العربية من بينها كافة اشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود".

وأشار في هذا الاطار الى أن اللواء هامل "ما فتئ يلح في العديد من المناسبات والمحافل الدولية والاقليمية والجهوية على ضرورة تعزيز التعاون العربي والدولي في المجال الامني, حيث تجسد ذلك بترجمة مبادرات هذا التعاون في مجال التكوين والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات مع مختلف البلدان العربية".

ودعا بالمناسبة المتخرجين الى "التحلي بالإخلاص والاحترافية في مسارهم المهني من أجل تقديم خدمة أمنية راقية في اطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام القانون وحقوق الانسان خدمة للوطن والمواطن".

وبعد تفتيش الدفعة المتخرجة من طرف المدير العام للأمن الوطني وتأدية يمين الاخلاص والقسم, تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للطلبة المتفوقين الاوائل من مختلف المدارس المشاركة وتسليم العلم من طرف الدفعة المتخرجة الى الدفعة المقبلة على التربص.

كما قدم المتخرجون استعراضات متنوعة شملت عروضا لتقنيات الدفاع الذاتي وحالات التدخل لتأمين المواطنين من مختلف المخاطر عكست المستوى المتميز والتكوين الجيد الذي اكتسبه الطلبة أثناء التربص.

يذكر أن شهيد الواجب الوطني حمدي محمد الذي أطلق إسمه على الدفعة, اغتيل رفقة اثنين من زملائه في كمين ارهابي بحي قاريدي بالقبة (الجزائر العاصمة) بوم 14 فبراير سنة 1993.