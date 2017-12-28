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توقيف ثلاثة تجار مخدرات ببرج بوعريريج و وهران 

  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 14:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
توقيف ثلاثة تجار مخدرات ببرج بوعريريج و وهران 

الجزائر - تم أمس الأربعاء ببرج بوعريريج, توقيف تاجري  مخدرات بحوزتهما أزيد من تسعة كيلوغرامات من الكيف المعالج، فيما أوقف بوهران  تاجر مخدرات بحوزته 2700 قرص مهلوس, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني  اليوم الخميس في بيان لها.

وأوضح البيان أنه و "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة   مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 27 ديسمبر 2017 ببرج بوعريريج بالناحية  العسكرية الخامسة, تاجري (02) مخدرات بحوزتهما 9,2 كيلوغراما من الكيف  المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران بالناحية العسكرية الثانية  تاجر مخدرات بحوزته 2700 قرص مهلوس".

 

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و من جهة أخرى،  "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين  قزام بالناحية العسكرية السادسة, 14 مهربا وحجزت ثلاث مركبات رباعية الدفع  ونظارة ميدان و أربعة مولدات كهربائية وأربع مطارق ضغط"، فيما ضبطت مفرزة أخرى  23 قنطارا من مادة التبغ بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة".

 

  على صعيد مغاير, "تم توقيف عشرة مهاجرين غير شرعيين بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية", يضيف المصدر ذاته.

كلـمات مفتـاحيــة :
توقيف ثلاثة تجار مخدرات ببرج بوعريريج و وهران 
  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 14:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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