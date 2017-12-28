ترامواي مستغانم: إعادة بعث أشغال المشروع من جديد بعد توقف دام سبعة أشهر -

الوادي : ضرورة الإعتماد على الخبراء والمختصين في ترميم المعالم الأثرية -

غرداية : نحو مائة مشارك في ماراطون الرمال -

موارد مائية : نسيب يؤكد على استكمال تنفيذ المخطط الوطني للري الفلاحي -

البطولة الوطنية للفئات الشابة في المبارزة: قرابة 360 مبارز في الموعد ابتداء من يوم غد الجمعة بقاعة حرشة -

الجزائر تدين بقوة الهجوم الإرهابي بسانت بترسبورغ في روسيا -

توقيف ثلاثة تجار مخدرات ببرج بوعريريج و وهران -

ترسيم 12 يناير يوم عطلة استكمال لإجراءات دسترة الأمازيغية كلغة رسمية -

بنوك: القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد ترتفع بأكثر من 10 بالمئة في 2017 -

إعادة التنظيم الاداري بالهضاب العليا: تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية لا تعترضها صعوبات مالية -

استلام شطر مستغانم من الطريق الرابط بين الميناء والطريق السيار شرق -غرب في يونيو المقبل -

العراق سنة 2017, أزمة سياسية كادت أن تمزق البلاد و أخرى أمنية خرج منها منتصرا -

وقود: سلطة ضبط المحروقات تعلن عن الأسعار الجديدة المطبقة بمحطات البزين ابتداء من الفاتح جانفي 2018 -

قرار رئيس الجمهورية بترسيم 12 يناير كيوم عطلة مدفوعة الأجر تاريخي هدفه تكريس القيم الوطنية -

بطولة افريقيا لكرة اليد /تحضيرات/ : المنتخب الجزائري يفوز أمام بارتيزان بلغراد وديا /36-29/ -

تعيين الجزائرية ليلى زروقي رئيسة جديدة لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية -

الجزائر تواصل جهودها لحماية الطفل و ضمان حقوقه القانونية والمعنوية, طبقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية -

ريح الحرور عرض كلاسيكي عن نص مولود معمري في ذكرى مئوية ميلاده -

هلاك 9 أشخاص وجرح 21 آخرين في حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة بالجلفة -