القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ترسيم 12 يناير يوم عطلة استكمال لإجراءات دسترة الأمازيغية كلغة رسمية

  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 13:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرات
ترسيم 12 يناير يوم عطلة استكمال لإجراءات دسترة الأمازيغية كلغة رسمية

الجزائر- اعتبرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت,  يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن قرار رئيس الجمهورية  عبد العزيز بوتفليقة أمس الاربعاء, بتخصيص 12 يناير "يوم عطلة مدفوع الاجر",  هو "اجراء هام واستكمال" لكل الاجراءات المتخذة في اطار الاعتراف بالأمازيغية  كلغة وطنية ورسمية.

وأضافت السيدة بن غبريت, في تصريح على هامش الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي  الوطني المخصصة للاسئلة الشفوية, أن قرار رئيس الجمهورية, خلال مجلس الوزراء,  بجعل يوم 12 يناير يوم عطلة مدفوع الاجر هو "اجراء هام جاء يكمل كل الاجراءات  التي اتخذت لترسيم اللغة الامازيغية" في دستور فبراير 2016 .

وأضافت أن ترسيم يناير الذي يرمز الى رأس السنة الامازيغية, يوم عطلة وأمر  الحكومة بالتعجيل في انشاء اكاديمية اللغة الامازيغية يوضح جليا "الموقف"  والارادة السياسية لرئيس الجمهورية والدولة بخصوص تجسيد اللغة الامازيغية   كتراث وطني وتاريخي.

 

اقرأ أيضا:      مجلس الوزراء: يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018 

وذكرت المسؤولة الاولى عن قطاع التربية بالمناسبة, أنه خلال الموسم  الدراسي 2016 /2017 تم الاحتفال في أكثر من 27 ألف مؤسسة تربوية عبر كافة  التراب الوطني برأس السنة الامازيغية (12 يناير).

كما أشارت أيضا الى أن تدريس اللغة الامازيغية بالجزائر انتقل  من 11  ولاية في 2014 الى 38 ولاية هذه السنة.

وكان رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, قد أعلن أمس الاربعاء عن قراره  المتعلق بتكريس يناير يوم  عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018.

 

كما أمر الحكومة ب"عدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم و استعمال اللغة الأمازيغية  وفقا لجوهر الدستور مع تكليف الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي  المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية.

كلـمات مفتـاحيــة :
ترسيم 12 يناير يوم عطلة استكمال لإجراءات دسترة الأمازيغية كلغة رسمية
  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 13:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

17.12.28

إصدار طابع بريدي يحمل صورة مولود معمري 

17.12.28

البطولة العربية على المضمار للدراجات (كيرين أواسط): الجزائري نهاري يفتك الميدالية…

17.12.28

ترامواي مستغانم: إعادة بعث أشغال المشروع من جديد بعد توقف دام سبعة أشهر 

17.12.28

الوادي : ضرورة الإعتماد على الخبراء والمختصين في ترميم المعالم الأثرية

17.12.28

غرداية : نحو مائة مشارك في ماراطون الرمال 

17.12.28

موارد مائية : نسيب يؤكد على استكمال تنفيذ المخطط الوطني للري الفلاحي

الأكثــر قـراءة

17.12.25

ملف الصحراء الغربية يحظى بمزيد من الاهتمام في فرنسا رغم التعتيم الاعلامي

17.12.25

أدرار : ولد علي يعطي إشارة انطلاق تظاهرة "الجزائر في أحضان صحرائها" في طبعتها الرابعة

17.12.25

ورقلة : غلام الله يبرز دور المتصوف "الحقيقي" في المجتمع

17.12.25

فرحات عباس "رجل استثنائي كان لديه شجاعة و أفكار"

17.12.25

حريق بالسوق الشعبي لعين النعجة يتسبب في جريح واحد واتلاف 22 محلا

17.12.25

لقاء تلمسان يعتبر منعطفا كبيرا لاستغلال موارد الغابات