القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قرار رئيس الجمهورية بترسيم 12 يناير كيوم عطلة مدفوعة الأجر " تاريخي هدفه تكريس القيم الوطنية "

  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 12:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 41 مرات
قرار رئيس الجمهورية بترسيم 12 يناير كيوم عطلة مدفوعة الأجر &quot; تاريخي هدفه تكريس القيم الوطنية &quot;
صورة وأج

الجزائر- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية نور الدين بدوي, اليوم الخميس بالجزئر العاصمة, أن قرار رئيس  الجمهورية القاضي بتكريس 12 يناير كيوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12  يناير 2018"  قرار تاريخي هدفه تكريس القيم الوطنية ".

وصرح السيد بدوي للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني قائلا :  ان " القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس  الأربعاء في اجتماع مجلس الوزراء والمتعلق بترسيم يناير (12 يناير) يوم عطلة  مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018 هو قرار تاريخي جاء في اطار نظرة  متبصرة هدفها تكريس القيم الوطنية " .

 

اقرأ أيضا:    مجلس الوزراء: يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018

 

وذكر الوزير ان هذا القرار الذي جاء بعد دسترة اللغة الأمازيغية في التعديل  الدستوري الأخير , يهدف أيضا كما قال-- "لتكريس الوحدة الوطنية", مبرزا في  السياق ذاته ان اللغة الأمازيغية " متواجدة في كل مناطق الوطن" .

آخر تعديل على الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 13:35
كلـمات مفتـاحيــة :
قرار رئيس الجمهورية بترسيم 12 يناير كيوم عطلة مدفوعة الأجر " تاريخي هدفه تكريس القيم الوطنية "
  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 12:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 41 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

17.12.28

البطولة العربية على المضمار للدراجات (سرعة حسب الفرق/رجال): ميدالية برونزية للمنتخب…

17.12.28

الجزائر تواصل جهودها لحماية الطفل و ضمان حقوقه القانونية والمعنوية

17.12.28

إصدار طابع بريدي يحمل صورة مولود معمري 

17.12.28

البطولة العربية على المضمار للدراجات (كيرين أواسط): الجزائري نهاري يفتك الميدالية…

17.12.28

ترامواي مستغانم: إعادة بعث أشغال المشروع من جديد بعد توقف دام سبعة أشهر 

17.12.28

الوادي : ضرورة الإعتماد على الخبراء والمختصين في ترميم المعالم الأثرية

الأكثــر قـراءة

17.12.25

ملف الصحراء الغربية يحظى بمزيد من الاهتمام في فرنسا رغم التعتيم الاعلامي

17.12.25

أدرار : ولد علي يعطي إشارة انطلاق تظاهرة "الجزائر في أحضان صحرائها" في طبعتها الرابعة

17.12.25

ورقلة : غلام الله يبرز دور المتصوف "الحقيقي" في المجتمع

17.12.25

فرحات عباس "رجل استثنائي كان لديه شجاعة و أفكار"

17.12.25

حريق بالسوق الشعبي لعين النعجة يتسبب في جريح واحد واتلاف 22 محلا

17.12.25

لقاء تلمسان يعتبر منعطفا كبيرا لاستغلال موارد الغابات