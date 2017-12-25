قرار رئيس الجمهورية بترسيم 12 يناير كيوم عطلة مدفوعة الأجر " تاريخي هدفه تكريس القيم الوطنية "

وصرح السيد بدوي للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني قائلا : ان " القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء في اجتماع مجلس الوزراء والمتعلق بترسيم يناير (12 يناير) يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018 هو قرار تاريخي جاء في اطار نظرة متبصرة هدفها تكريس القيم الوطنية " .
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وذكر الوزير ان هذا القرار الذي جاء بعد دسترة اللغة الأمازيغية في التعديل الدستوري الأخير , يهدف أيضا كما قال-- "لتكريس الوحدة الوطنية", مبرزا في السياق ذاته ان اللغة الأمازيغية " متواجدة في كل مناطق الوطن" .