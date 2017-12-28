تعيين الجزائرية ليلى زروقي رئيسة جديدة لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

نيويورك - عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الأربعاء الجزائرية ليلى زروقي ممثلة خاصة له و رئيسة بعثة الامم المتحدة من أجل تحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

و تم تعيين السيدة زروقيي 61 سنةي خلفا للنيجيري مامان سيديكو الذي تنتهي مهمته في يناير 2018 حسب بيان لهيئة الامم المتحدة.

و تتمتع السيدة زروقي التي شغلت منصب ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول مصير الاطفال في النزاعات المسلحة من 2012 الى 2016 بخبرة تزيد عن 30 سنة في مجال دولة القانون و حماية المدنيين و برهنت على كفاءتها الكبيرة في مجال التسييري حسب نفس البيان.

و خلال الفترة الممتدة من 2008 الى 2012 شغلت السيدة زروقي منصب الممثلة الخاصة المساعدة للأمين العام في منظمة المونوسكو حيث أشرفت على تسيير الأشغال الرامية الى تعزيز دولة القانون و حماية المدنيين. كما تتمتع هذه الخبيرة القانونية في مجال حقوق الانسان و ادارة العدالة بمسار هام في مجال تدعيم دولة القانون و الدفاع عن استراتيجيات و اجراءات حماية الفئات الهشة خاصة النساء و الاطفال.

كما شغلت السيدة زروقي التي كانت عضوا في مجموعة العمل حول الحجز التعسفي لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة من 2001 الى 2003 منصب رئيسة-مقررة لنفس المجموعة من سنة 2003 الى 2008 .

و كانت قبل ذلك عضوا خبيرا للعديد من مجموعات العمل و اللجان التابعة للجنة حقوق الانسان الاممية سابقا و قبل خوض مسارها على المستوى الدولي شغلت السيدة زروقي بالجزائر مختلف المناصب الأكاديمية بكليات الحقوق حيث كانت استاذة بالمدرسة العليا للقضاء بالجزائر العاصمة ليتم تعيينها بعد ذلك بالمحكمة العليا سنة 2000 .