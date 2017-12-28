الجزائر تواصل جهودها لحماية الطفل و ضمان حقوقه القانونية والمعنوية, طبقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية

الجزائر- تعززت منظومة حماية الطفل بالجزائر وضمان حقوقه القانونية و المعنوية خلال سنة 2017 بتبني حزمة من الإجراءات الجديدة التي جاءت لمواصلة الجهود المبذولة على أكثر من صعيد للتماشي مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ودرء المخاطر التي تحيق بهذه الفئة والتي زادت حدتها ببروز الجرائم المعلوماتية التي تعتبر تحديا آخر أكثر تعقيدا, أفرزه التطور التكنولوجي اللامتناهي.

فبمرور ربع قرن على مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (19 ديسمبر 1992), تواصل الجزائر جهودها الرامية إلى حماية و ترقية الطفولة و رسم آفاق مستقبلية أكثر تفاؤلا لهذه الفئة من خلال إشراك كل القطاعات و الفاعلين في المجتمع المدني لضمان بيئة آمنة لنموها و تطورها, سواء في المحيط الأسري أو التربوي.

و في هذا الإطار, استمدت الجزائر قانونها المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015 من روح الاتفاقية سابقة الذكر, حيث جاء هذا النص القانوني لإضفاء الحماية الاجتماعية و القانونية للطفولة و هي الغاية التي تم من أجلها استحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفولة التي أسندت لها مهمة السهر بشكل أفضل على حقوق الطفل و التدخل في حال تلقيها لإخطارات حول حالات المساس بها لتحويلها إلى الجهات المعنية من أجل اتخاذ التدابير المناسبة, مع توفير الحماية للمبلّغين بمقتضى القانون.

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غرس ثقافة التبليغ و الإخطار ... سبيل آخر لدفع المجتمع إلى تحمل مسؤولياته في حماية الأبرياء إلى جانب الجهات الرسمية

تميزت سنة 2017 بتبني سلسلة من الإجراءات الرامية إلى حماية الأطفال من كل ما يتهددهم من مخاطر, على غرار الاختطافات التي لا زالت تطال الكثير منهم, و يأتي على رأس هذه التدابير استحداث "مخطط إنذار" يتم تفعيله مباشرة بعد التبليغ عن حالة اختطاف أو اختفاء الأطفال دون انتظار مرور 48 ساعة مثلما كان معمولا به سابقا, بالنظر إلى احتمال تعرض القاصر إلى مكروه, و هو الإجراء الذي تشترك في تنفيذه عدة قطاعات أمنية تحت إشراف وكيل الجمهورية قصد التدخل السريع و جمع المعلومات التي تفيد مجريات التحقيق.

و قد لاقى هذا الجهاز استحسان المعنيين من أولياء و جمعيات تعنى بحماية الطفولة, أكدت أن هذا المخطط ساهم في "إضفاء فعالية ملموسة " في الميدان, بعدما "تم إحصاء تراجع في عدد الحالات المسجلة منذ إنشائه", حسب ما جاء على لسان عبد الرحمن عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى".

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و في ذات المسعى, يتواصل العمل أيضا باتفاقية الشراكة المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية قصد التصدي لظاهرة اختطاف الأطفال, و ذلك من خلال برنامج "استباقي استشرافي" يرتكز على تبادل المعلومات و استغلالها في الوقت المناسب و "المراهنة على الذكاء الامني لتحليل المحيط البيئي للمعنيين".

و من جهتها, عمدت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة إلى التفكير في إطلاق رقم أخضر و بريد إلكتروني خاصين بالإخطار عن أي مساس بحقوق الطفل, في خطوة من شأنها أن تمكن المواطنين من التواصل مباشرة مع الهيئة قصد التبليغ عن كل ما يمس بسلامة الطفل النفسية أو الجسدية.

و بلغة الأرقام, كانت مصالح الأمن قد أحصت خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2017 -على سبيل المثال- ما يربو عن 1900 طفل وقع ضحية مختلف أنواع العنف الجسدي و الجنسي و القتل و الاختطاف.

و في سياق ذي صلة, سجلت ذات المصالح 2626 طفل في حالة خطر, وجد أغلبيتهم هائمين بالشوارع, خاصة أثناء موسم الاصطياف, إلى جانب معالجة 40 قضية تندرج في إطار مكافحة الجرائم المتعلقة بالأفعال المخلة بالحياء أو بالاستغلال الجنسي.

و كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد استحدثت ما لا يقل عن 50 فرقة موزعة عبر كامل التراب الوطني لتكريس الحماية لشريحة الطفولة و الفئات الهشة و النساء ضحايا العنف, ثلاثة منها تنشط على مستوى ولاية الجزائر.

قطاعا التضامن و التربية, القناة الرئيسية لتجسيد رغبة سياسية في حماية الطفل على أعلى المستويات

تتوفر الجزائر عموما على شبكة تضم نحو 400 مؤسسة و مركز يتكفل بمختلف فئات الأطفال بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة و المحرومين من الدفء العائلي, حيث تضطلع 53 منها بالطفولة المسعفة و 49 أخرى بحماية الطفولة و المراهقة و رعاية الشباب, فيما تتكفل 23 مدرسة بالأطفال المعاقين بصريا و 46 مؤسسة مدرسية أخرى بالأطفال المعاقين سمعيا.

و يضاف إلى كل ذلك, فتح 149 مركز نفسي بيداغوجي خاص بالأطفال المعاقين ذهنيا و ثمانية مراكز من نفس الصنف موجهة لفائدة الأطفال المعاقين حركيا و أربعة مراكز خاصة بالأطفال الذين يعانون من مشاكل في التنفس فضلا عن 48 مصلحة للوسط المفتوح و 15 ملحقة تابعة لها.

و بدوره, يعمل قطاع التربية على التكفل بالأطفال في الجانب الخاص بالتمدرس, بما فيهم أصحاب الاحتياجات الخاصة الذين بلغ عددهم في المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي الحالي 34.675 طفل بعد ما كان 3.375 طفلا سنة 2014, علما أنه يجري التكفل بالنسبة الأكبر من هؤلاء (90 بالمائة) على مستوى الأقسام العادية, فيما وجه العدد المتبقي إلى أقسام خاصة.

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و كانت المؤسسات التربوية الوطنية قد شرعت منذ 1998 في استقبال أطفال يعانون من نقص البصر أو السمع ليتم بعدها فسح المجال لمن يعانون من الإعاقات الذهنية الخفيفة إلى جانب أطفال القمر و التلاميذ الذين يعانون من الإعاقة الحركية.

و تعكس هذه المساعي الحثيثة إرادة الجزائر في تنفيذ التزاماتها الدولية المندرجة في إطار أهداف التنمية المستدامة, خاصة ضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة, بما في ذلك الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحلول 2030.

و قد حظيت هذه الجهود بتثمين المنظمات الدولية, حيث كانت ممثلية منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة بالجزائر قد أكدت أن هذه الأخيرة "حققت تقدما كبيرا" في مجال حقوق الطفل, و هو الأمر الذي يبدو جليا من خلال تحقيقها "تقريبا" لكل ما نصت عليه أهداف الألفية للتنمية و تحقيق نسبة تمدرس تصل إلى نحو 98 بالمائة إلى غيرها من الإنجازات.

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خطر العالم الافتراضي على الأطفال, واقع حقيقي يستدعي رفع درجة الانتباه

لعل الحدث البارز الذي علق بالأذهان خلال هذه السنة التي تشارف على الانتهاء, تعرض العديد من الأطفال و المراهقين لخطر لعبة إلكترونية تعرف بـ "تحدي الحوت الأزرق", خلفت عدة ضحايا كان مصيرهم الموت, الأمر الذي دفع القطاعات المعنية بحماية سلامة و أمن الأطفال إلى التحرك سريعا لمواجهة هذا الخطر من خلال التركيز على عنصر التحسيس, في ظل صعوبة إيقاف هذا النوع من البرامج المعلوماتية نتيجة التعقيدات التقنية.

و قد لفت التأثير الخطير لهذه اللعبة الافتراضية الانتباه إلى الخطر الذي تمثله ألعاب أخرى من نفس النوع أثارت جدلا كبيرا على المستوى الدولي على غرار لعبة "مريم" التي تعتمد على البعد النفسي من خلال طرح أسئلة شخصية على اللاعب و الاعتماد على مؤثرات تقنية تخلق جوا من الرعب و الهلع في نفوس المستخدمين.

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و لمواجهة هذا الخطر الإلكتروني, بادرت وزارة التربية الوطنية بإصدار منشور تم توزيعه على كافة المؤسسات التربوية, تدعو فيه القائمين عليها من مسؤولين و أساتذة إلى التوعية بمخاطر هذا التطبيق, فيما سارعت وزارة التضامن الوطني إلى إطلاق حملة تحسيسية وطنية لمحاربة كل أشكال العنف ضد الأطفال, لا سيما منه الناتج عن سوء استعمال الأنترنيت و التكنولوجيات الحديثة, تسهر عليها فرق من الأخصائيين النفسانيين و الخلايا الجوارية للتضامن مع إشراك القطاعات المعنية كالعدل و الشؤون الدينية و التربية الوطنية و البريد و التكنولوجيات و الرقمنة و غيرها, فضلا عن وسائل الإعلام و غيرهم.

و بهدف تشجيع و مكافأة الجهود التي تصب في هذه الخانة, تقرر إنشاء جائزة سنوية أطلق عليها تسمية "الفأرة الآمنة", ستخصص في طبعتها الأولى للسنة القادمة للتطبيقات المعلوماتية الترفيهية الآمنة الموجهة للأطفال.

و تندرج هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحماية وترقية الطفولة باعتبار الطفل "نقطة ارتكاز لكل الفعل التنموي", مثلما أكدته المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن الوطنية غنية دالية.