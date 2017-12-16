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مجلس الوزراء: يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 19:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
مجلس الوزراء: يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018 

الجزائر- أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم  عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018.

وجاء في بيان نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية "أمر الحكومة بعدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم و استعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور.

كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية".

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"في نفس السياق ولدى التوجه بتمنياته للشعب الجزائري عشية حلول السنة الجديدة  2018, أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم  عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير المقبل حيث كٌلفت الحكومة باتخاذ  الترتيبات اللازمة في هذا الشأن".

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 و أوضح الرئيس بوتفليقة أن "هذا الاجراء على غرار كل الإجراءات التي اتخذت سابقا لصالح هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاث الاسلامية و العربية والأمازيغية كفيل بتعزيز الوحدة و الاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي و الاقليمي".

آخر تعديل على الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 19:50
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مجلس الوزراء: يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 19:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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