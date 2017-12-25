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مصالح الشرطة القضائية تعالج 128 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص وممتلكاتهم 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 18:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات
مصالح الشرطة القضائية تعالج 128 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص وممتلكاتهم 

الجزائر - تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني, خلال  شهر نوفمبر الماضي, من معالجة 128 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات, مع  تحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق استعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على  البصمات، حسب ما افاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأربعاء.

وأوضح ذات المصدر أن إطارات المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية عبر أمن  الولايات تمكنت من "معالجة 128 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات مع  تحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق استعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على  البصمات, منها 15 قضية وجدت طريقها إلى الحل على مستوى المصلحة المركزية  للتحقيقات الشخصية, وكذا 07 قضايا خاصة بالسرقة بالسطو و 04 قضايا خاصة  بالسرقة و 03 قضايا خاصة بالسرقة بالنشل وقضية واحدة  تتعلق الاتجار غير الشرعي بالمخدرات, بالإضافة إلى 113 قضية تمت معالجتها على مستوى المحطات المحلية لـ48 أمن ولاية".

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كما تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها على "الدور الفعال الذي أصبح يلعبه المواطن باعتباره الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية من خلال  ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها,"  موضحة ان قاعات العمليات لأمن الولايات تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الأخضر  48-15, ورقم النجدة 17 الموضوع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن كل الجرائم التي  تهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم".

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مصالح الشرطة القضائية تعالج 128 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص وممتلكاتهم 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 18:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

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