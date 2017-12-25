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تجنيد 60  ألف شرطي للسهر على أمن المواطنين عشية الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة  

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 15:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
تجنيد 60  ألف شرطي للسهر على أمن المواطنين عشية الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة  

الجزائر - جندت المديرية العامة للأمن الوطني 60 الف  شرطي على المستوى الوطني لتأمين احتفالات السنة الميلادية الجديدة 2018 من  بينهم 12000 شرطي سخروا للسهر على أمن وراحة المسافرين عبر مختلف المناطق  الحدودية البرية والجوية والبحرية حسب ما أكده اليوم الاربعاء بالجزائر  العاصمة اطارات من مختلف مصالح الامن الوطني .

وفي هذا الإطار، أكد عميد أول للشرطة نائب مدير الشرطة الحضرية مجيد سعدي في  ندوة صحفية نشطها بمعية اطارات من مصالح الامن الوطني المعنية أنه تم "تسطير  مخطط أمني عملياتي وطني محكم تم من خلاله تسخير 60 الف شرطي عشية ليلة رأس  السنة الجديدة لتأمين المواطنين ومختلف المنشآت الحساسة والاماكن التي خصصت  لإقامة  تظاهرات ثقافية وترفيهية ورياضية الى جانب تخصيص فرق أمنية الاخرى  للقيام بعملية تسهيل الحركة المرورية باستغلال كافة التقنيات الحديثة " .

وسيتم -يضيف المتحدث نفسه - "تكثيف الدوريات المتنقلة وحواجز المراقبة  الثابتة مع تفعيل الإجراءات الوقائية لدى السواق خاصة من فئة الشباب وفقا  لخصوصيات المواقع المراد تأمينها عبر اقليم اختصاص الامن الوطني كأماكن  التسلية والترفيه والحدائق والساحات العمومية ومحطات النقل البري مع التركيز  على النقاط السوداء التي تعرف كثافة في حركة المرور".

وذكر السيد سعدي في نفس السياق بكل "الاجراءات الاستباقية التي نص عليها هذا  المخطط والتي تهدف أساسا كما قال إلى "توفير الاجواء الامنية اللازمة للجالية  الأجنبية المقيمة بالجزائر خاصة المسيحية منها بتعزيز الامن في  المقرات  الدبلوماسية والاماكن العمومية الاخرى التي تقصدها هذه الجالية".

كما تم "تبني نظام معلوماتي فعال من اجل الاسراع في ايصال المعلومة الى  الجهات المعنية في وقتها المحدد

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من ناحيته أشار نائب مدير شرطة الحدود عميد أول للشرطة سي سالم يوسف الى أنه  تم بهذه المناسبة التي تتزامن مع العطلة الشتوية للتلاميذ المتمدرسين والطلبة  الجامعيين " تسخير 12000 شرطي للسهر على أمن وراحة المسافرين عبر مختلف  المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية والمقدر عددها ب 11مطارا و7 موانئ  و9 مراكز حدودية برية على المستوى الوطني" .

وأوضح المسؤول ذاته أنه "خصص 1600 شرطي على مستوى فرقة الثانية لشرطة الحدود  الجوية لمطار هواري بومدين الدولي وأكثر من 1000 شرطي على مستوى المصلحة  الجهوية لشرطة الحدود سوق أهراس  لتأمين هذه المواقع عشية هذه الاحتفالات ".

وأضاف عميد أول للشرطة رئيس المصلحة المركزية للبحث والتحليل الجنائي شعبان  صوالحي،  انه تم " الاستعانة بتقنية "كارتوغرافيا الجريمة" المعتمدة من طرف  خلايا التحليل الجنائي لأمن الولايات والتي سيتم من خلالها تعزيز الاماكن  الحساسة وبؤر الجريمة بدوريات وعناصر الشرطة بالزي المدني أيضا من اجل التدخل  السريع لمنع وقوع اعتداء على سلامة المواطنين مع استغلال وسائل تقنية حديثة  على غرار شبكة كاميرات المراقبة المنصبة في مختلف الشوارع والطرقات ".

وفي هذا الاطار قدر المداهمات الشرطية المسجلة خلال ال11 شهر الاولى من2017  على المستوى الوطني ب 509 218  عملية مداهمة بمشاركة  037 177 عنصرا من الشرطة  القضائية.

وتم استهداف في العمليات المذكورة يضيف السيد صوالحي 241 266 نقطة ومراقبة   3729 134 شخص مقدرا عدد الاشخاص المحالين على النيابة العامة ب   72361.

في حين قدر "عدد الاشخاص المشتبه فيهم بحمل السلاح الابيض بدون مبرر شرعي ب  8145 شخص وعدد المقيمين بطريقة غير شرعية في الجزائر ب 3081 شخص ". 

أما بالنسبة للمتابعات القضائية أكد السيد صوالحي أنه تم "استدعاء 24291  شخص  و تقديم  15173 أمر ايداع والافراج عن 6541  شخص وتطبيق الرقابة  القضائية على  831  شخص اخر .بينما بلغ عدد  المركبات التي تمت مراقبتها ب   2847 122 من بينها 1756 مركبة كانت محل بحث ".

آخر تعديل على الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 18:02
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تجنيد 60  ألف شرطي للسهر على أمن المواطنين عشية الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة  
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 15:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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