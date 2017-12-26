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وفاة المجاهد بعوش محمد المدعو "سي طاهر"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 19:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 38 مرات

الجزائر - انتقل إلى رحمة الله، اليوم الثلاثاء، المجاهد بعوش محمد المدعو "سي طاهر"، عن عمر ناهز 91 عاما، حسب ما علم لدى  وزارة المجاهدين.

         وقد لد الفقيد يوم 17 مارس 1962 بالغزوات (ولاية تلمسان) وتشبع منذ نعومة أظافره بالقيم الوطنية من خلال ممارسته السياسية في الحركة الوطنية حيث انخرط في حزب الشعب الجزائري سنة 1943 وفي صفوف الكشافة الإسلامية سنة 1945 وفي حركة انتصار الحريات الديمقراطية سنة 1947.

         ويعد الفقيد من الرعيل الأول للثورة المجيدة، حيث التحق بصفوف جيش التحرير الوطني في اول نوفمبر 1954 بالمنطقة الخامسة تحت قيادة العربي بن مهيدي ليعين عضوا سياسيا عسكريا للقطاعين الأول والثاني. وفي سنة 1958 عين مراقبا عاما  بالقاعدة الخلفية للحدود من طرف قيادة الأركان ثم مسؤولا للمناطق الثامنة،  السابعة والخامسة بالولاية التاريخية الخامسة إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية.

         وغداة الاستقلال، تقلد عدة وظائف ومسؤوليات وبقي مخلصا لرسالة الشهداء إلى أن وافاه الأجل بعد حياة مليئة بالتضحيات والمواقف النبيلة.

         وأمام هذا المصاب الجلل، يتوجه وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، بتعازيه الخالصة إلى أسرة الفقيد وإلى رفاقه في الجهاد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله ورفاقه جميل الصبر  والسلوان.      

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر بمقبرة عين البيضاء بولاية وهران.

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وفاة المجاهد بعوش محمد المدعو "سي طاهر"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 19:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 38 مرة   شارك

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