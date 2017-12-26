إرهابي يسلم نفسه بتمنراست وبحوزته مسدس رشاش وذخيرة

الجزائر- سلم إرهابي نفسه اليوم الثلاثاء إلى السلطات العسكرية بتمنراست، ويتعلق الأمر بالمسمى "ع. أق غالي" المدعو "أبو يحي" الذي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن مملوء، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وذكر البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابي نفسه، اليوم 26 ديسمبر 2017، إلى السلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى ع. أق غالي المدعو "أبو يحي" الذي كان بحوزته مسدس رشاش (01) من نوع كلاشنيكوف ومخزن (01) مملوء".

وأوضح نفس المصدر أن الإرهابي المذكور "كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014".

وأضاف البيان أن "مجهودات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية".