اكتشاف (10) مخابئ للإرهابيين وتوقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الارهابية بولاية باتنة

وأوضح ذات البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 25 ديسمبر 2017 بباتنة /ن.ع.5ي عشرة (10) مخابئ للإرهابيين تحوي ألبسة ومواد غذائية فيما أوقفت عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بنفس الولاية".
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وأضاف ذات المصدر في سياق اخر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببشار/ن.ع.3 أربعة (04) تجار مخدرات وضبطت مركبة رباعية الدفع ودراجتين (02) ناريتين وكمية معتبرة من الكيف المعالج تُقدر بـ(103) كلغ في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6 ثلاثة (03) مهربين وضبطت شاحنتين و(04) أطنان من المواد الغذائية و(5000) لتر من زيت المائدة و(2000) لتر من الوقود و(3,6) أطنان من مادة الفحم.
من جهة أخرى أوقفت عناصر الدرك الوطني بالوادي/ن.ع.4ي مهربا وحجزوا (20) قنطارا من مادة التبغي في حين تم توقيف (41) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وبشار.