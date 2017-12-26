أويحيى يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني التركي الكبير

و جرى اللقاء بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون و الجالية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- استقبل الوزير الأول, أحمد أويحيى يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, رئيس لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني التركي الكبير فولكان بوزكير الذي يقوم بزيارة عمل و صداقة إلى الجزائر, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و جرى اللقاء بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون و الجالية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف.