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أويحيى يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني التركي الكبير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 12:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 38 مرات
أويحيى يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني التركي الكبير
صورة وأج

الجزائر- استقبل الوزير الأول, أحمد أويحيى يوم  الثلاثاء بالجزائر العاصمة, رئيس لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني التركي  الكبير فولكان بوزكير الذي يقوم بزيارة عمل و صداقة إلى الجزائر, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

 

و جرى اللقاء بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون و الجالية بالمجلس  الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف.

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أويحيى يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني التركي الكبير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 12:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 38 مرة   شارك

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