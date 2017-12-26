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مساهل يتطرق مع مسؤول برلماني تركي إلى واقع العلاقات السياسية بين البلدين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 10:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 41 مرات

الجزائر - تحادث وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل  يوم الاثنين بالجزائر العاصمة مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني  التركي الكبير, فولكان بوزكير حول العلاقات السياسية و الحوار و التشاور بين  البلدين, حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

خلال اللقاء أعرب السيدان مساهل و بوزكير عن ارتياحهما "للبعد الهام الذي  يكتسيه التعاون الاقتصادي و الشراكة في العلاقات الجزائرية - التركية" كما تدل  على ذلك المبادلات التي أخذت منحى تصاعدي حيث بلغت مستويات هامة خلال السنوات  الأخيرة.

بهذه المناسبة شكلت مواضيع مكافحة الارهاب و ملف القدس و الوضع في ليبيا و  مالي و الساحل محور "نقاش معمق".

كما استعرض الطرفان "الوضع في سوريا و العراق و تقييمهما و مقاربتيهما بشأن  آفاق التوصل لحلول نهائية و دائمة كفيلة بتشجيع عودة السلام و الاستقرار و  الأمن لفائدة كافة شعوب المنطقة في ظل احترام سيادتها و سلامتها الترابية".

 

للتذكير جرى الاستقبال الذي خص به السيد مساهل الوفد البرلماني التركي بقيادة  السيد بوزكير بمقر وزارة الشؤون الخارجية بحضور  رئيس لجنة الشؤون الخارجية  والتعاون و الجالية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف.

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مساهل يتطرق مع مسؤول برلماني تركي إلى واقع العلاقات السياسية بين البلدين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 10:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 41 مرة   شارك

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