مساهل يتطرق مع مسؤول برلماني تركي إلى واقع العلاقات السياسية بين البلدين

خلال اللقاء أعرب السيدان مساهل و بوزكير عن ارتياحهما "للبعد الهام الذي يكتسيه التعاون الاقتصادي و الشراكة في العلاقات الجزائرية - التركية" كما تدل على ذلك المبادلات التي أخذت منحى تصاعدي حيث بلغت مستويات هامة خلال السنوات الأخيرة.
بهذه المناسبة شكلت مواضيع مكافحة الارهاب و ملف القدس و الوضع في ليبيا و مالي و الساحل محور "نقاش معمق".
كما استعرض الطرفان "الوضع في سوريا و العراق و تقييمهما و مقاربتيهما بشأن آفاق التوصل لحلول نهائية و دائمة كفيلة بتشجيع عودة السلام و الاستقرار و الأمن لفائدة كافة شعوب المنطقة في ظل احترام سيادتها و سلامتها الترابية".
للتذكير جرى الاستقبال الذي خص به السيد مساهل الوفد البرلماني التركي بقيادة السيد بوزكير بمقر وزارة الشؤون الخارجية بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون و الجالية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف.