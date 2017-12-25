تجذر العلاقات الجزائر-التركية عبر التاريخ يتيح للبلدين فرصة تعزيز تعاونهما الثنائي على كافة الأصعدة  

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن اللقاء شكل فرصة للسيد بوحجة ليؤكد أن البلدين "تجمعهما علاقات تاريخية ضاربة في القدم ويقتسمان إرثا تاريخيا غنيا, مما سيسمح بتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به ليشمل جميع الأصعدة وبالأخص المجال الاقتصادي عن طريق تشجيع الاستثمار, والثقافي بالحفاظ على التراث الموروث", داعيا الى "ضرورة ترقية التشاور والحوار البرلماني عن طريق تكثيف الزيارات وتبادل الخبرات وإنشاء مجموعة الصداقة".
على الصعيد الدولي, أكد رئيس المجلس أن "تنامى ظاهرة الإرهاب عبر جميع الأقطار, باتت تهديدا للسلم العالمي", مذكرا ب"التجربة الجزائرية الرائدة في مكافحة الإرهاب" ومشيدا بالمناسبة ب"حنكة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أرسى قواعد المصالحة الوطنية والتي بفضلها أصبح الشعب الجزائري ينعم بالاستقرار والأمن".
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كما انتهز السيد بوحجة المناسبة ليذكر ب"مواقف الجزائر الثابتة إزاء مختلف القضايا المطروحة على الساحة الدولية مستعرضا نتائج القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في اسطنبول يوم 13 ديسمبر والتي أقرت بالاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين", مشيدا أيضا بكفاح الشعب الصحراوي لنيل حقه المشروع في تقرير المصير.
بدوره, أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني التركي الكبير ب"العلاقات التاريخية التي تربط البلدين", منوها ب"الدور الإيجابي الذي تقوم به الجزائر في صناعة الأمن والسلم في المنطقة والتصدي لآفة الإرهاب وحماية حدودها من كل ما قد يهدد أمنها واستقرارها".
وفي هذا الإطار, أكد المسؤول التركي "اهتمام بلاده بالاستفادة من تجربة الجزائر في هذا المجال", داعيا إلى "ضرورة تعزيز روابط الصداقة والتعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين".
للإشارة, فقد جرى اللقاء بحضور الوفد التركي المرافق للسيد بوزكير, ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني,جمال بوراس, ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس, عبد الحميد سي عفيف.