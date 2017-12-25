رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني التركي ينوه بدور الرئيس بوتفليقة في نشر السلم والآمن عبر العالم

الجزائر - نوه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني التركي الكبير, فولكان بوزكير, اليوم الاثنين بالدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, في نشر السلم والأمن عبر العالم بعد نجاح سياسة المصالحة الوطنية في الجزائر.

وخلال الاستقبال الذي حظي به من طرف رئيس مجلس الأمة, عبد القادر بن صالح، وصف المسؤول التركي الرئيس بوتفليقة ب"الشخصية المهمة في العلاقات الدولية".

وقد سمح اللقاء حسب ما افاد به بيان لمجلس الأمة، بتناول "وجهات النظر والرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك, خاصة التطورات الأخيرة التي عرفتها القضية الفلسطينية", حيث أكد الطرفان على "ضرورة تنسيق المواقف من أجل السماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه على أرضه طبقا للقرارات الدولية".

كما كانت ظاهرة الإرهاب والتصدي لها --يضيف ذات المصدر-- من بين أهم المحاور التي شملها اللقاء.