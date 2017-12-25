القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فرحات عباس "رجل استثنائي كان لديه شجاعة و أفكار"

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 كانون1/ديسمبر 2017 09:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرات
فرحات عباس &quot;رجل استثنائي كان لديه شجاعة و أفكار&quot;

جيجل - أكد المشاركون في الملتقى الوطني الثالث حول  فرحات عباس (1899-1985) الذي افتتح يوم الأحد بجيجل أن أول رئيس للحكومة  المؤقتة للجمهورية الجزائرية كان "رجلا استثنائيا و لديه شجاعة و أفكار".

وفي مداخلة بعنوان: "التطور الفكري في خطاب فرحات عباس", تطرق الصحفي و  الباحث في التاريخ محمد عباس إلى المسار السياسي و الفكري لرجل الدولة, مؤكدا  أن فرحات عباس كان "إنسانيا مقتنعا" و كرس حياته للقضية الوطنية وعمل من أجل  أن يخلص الشعب من نير الاستعمار.

وعرج المحاضر كذلك على دور دبلوماسية الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية  تحت قيادة الراحل فرحات عباس مبنيا أن أول رئيس للحكومة المؤقتة عمل من أجل  التعريف بالقضية الجزائرية من خلال عديد الزيارات إلى كل من الصين وأمريكا  اللاتينية, مشيرا إلى أن "زياراته قد ساهمت في كسب تأييد و مساندة عديد  البلدان للقضية الجزائرية".

اقرأ أيضا:      مظاهرات 11 ديسمبر جاءت ردا على الخطة القامعة للثورة للجنرال ديغول

وفي افتتاح الملتقى الوطني الثالث حول فرحات عباس بدار الثقافة عمر أوصديق تم  عرض فيلم وثائقي حول هذه الشخصية البارزة في الحركة الوطنية الجزائرية و  المختص في الصيدلة كما تم تقديمه للحضور من بينهم السلطات المحلية و ممثلين عن  المجتمع المدني و أفراد من عائلة فرحات عباس من جيجل و الجزائر العاصمة.

وتضمن هذا الفيلم الوثائقي, الذي أخرجه الصحفي خليل هدنة, شهادات لمناضلين  سابقين بالاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وأفراد من عائلة فرحات عباس لمحة  تاريخية حول دور ابن الطاهير في الحياة السياسية الوطنية في الثلاثينيات على  الخصوص وعهدته كمندوب لمنطقة سطيف.

وقد تم بالمناسبة تكريم ابن الراحل فرحات عباس حليم قبل قيام السلطات المحلية  بتدشين معرض للصور وأغراض شخصية وكتب ألفها فرحات عباس.

وتم خلال هذا اللقاء المنظم بالتعاون مع جامعة محمد الصديق بن يحيى لجيجل و  مديريتي الشباب و الرياضة و المجاهدين و المنظمة الوطنية للمجاهدين تقديم عديد  المداخلات تناولت مسيرة فرحات عباس و ذلك تحت عنوان "فرحات عباس المناضل  الهادئ و المجاهد الرمز". 

يذكر بأن فرحات عباس الحائز على دكتوراه في الصيدلة العام 1933 قد ألف عديد  الكتب من بينها "الليلة الاستعمارية" و "تشريح حرب" والشاب الجزائري" و "غدا  يطلع النهار".

آخر تعديل على الإثنين, 25 كانون1/ديسمبر 2017 10:53
كلـمات مفتـاحيــة :
فرحات عباس "رجل استثنائي كان لديه شجاعة و أفكار"
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 كانون1/ديسمبر 2017 09:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

17.12.25

نزاع اللجنة الأولمبية - اتحاديات : الرياضة الجزائرية الخاسر الأكبر في صراعات بدأت تأخذ…

17.12.25

حوادث المرور: وفاة 12 شخصا و اصابة 16 آخرين بجروح خلال ال 24 ساعة الأخيرة

17.12.25

الوادي : تتويج الشاعر سيد علي جفال بالجائزة الوطنية "الكثيب الذهبي" للإبداع الأدبي لسنة…

17.12.25

عام الإصدارات الأولى وتنويهات بالأدب الجزائري في الأوساط العربية والفرنكوفونية

17.12.25

ملف الصحراء الغربية يحظى بمزيد من الاهتمام في فرنسا رغم التعتيم الاعلامي

17.12.25

سنة 2017 : دخول ترامواي سيدي بلعباس حيز الخدمة بعد حوالي أربع سنوات من الأشغال

الأكثــر قـراءة

17.12.18

سطيف: إصابة 10 عناصر من الشرطة بجروح أثناء منعهم محتجين القيام بأعمال تخريبية بعين الكبيرة

17.12.18

البرنامج الفضائي 2020-2040: اطلاق عدة أقمار اصطناعية

17.12.18

المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية لسيدي بلعباس تستعد لتسويق أولى هواتفها  الذكية…

17.12.18

تشويه تمثال عين الفوارة: سلوك هستيري متهور

17.12.18

تمنراست : حوالي 200 مشاركة في التظاهرة الوطنية للرياضة النسوية

17.12.18

عرض مشروع قانون التجارة الالكترونية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني