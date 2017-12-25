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ورقلة : غلام الله يبرز دور المتصوف "الحقيقي" في المجتمع

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 كانون1/ديسمبر 2017 09:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرات

ورقلة - أبرز رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبوعبد الله  غلام الله مساء يوم الأحد في لقاء نظم بزاوية مسعود بن مسعود بورقلة دور  المتصوف "الحقيقي" في المجتمع .

وأشار السيد غلام الله في تدخله في ختام هذا اللقاء الذي حمل عنوان "التصوف  والعلم ودورهما في وحدة الدين واستقرار المجتمع" أن "المتصوف الحقيقي هو الذي  يقوم بواجباته نحو الأسرة والمجتمع, وهو الذي لا يتوانى عن طلب العلم والمعرفة  ويجاهد ضد الأعداء الذين يحاربون الدين الإسلامي الحنيف".

وأكد في ذات السياق أنه يتوجب على المؤمن أن "يجاهد نفسه ويتمسك بطاعة  الله ورسوله وأصحابه الأخيار, وأن يكون من عباده الصالحين المخلصين لمحبة الله  ولمجتمعهم".

وتوجت أشغال هذا اللقاء الذي نشطته ثلة من الأئمة والمشائخ بإصدار  المشاركين عدة توصيات, من بينها الدعوة إلى "إدماج علم التصوف في المناهج  التربوية وتنظيم ورشات متخصصة لتنقية التصوف مما شابه من انحرافات".

كما أبرزت التوصيات أهمية التصوف في حياة الأفراد والمجتمعات, والتنويه  بدوره في انتشار الإسلام الوسطي العادل في العالم.

 

للإشارة فإن هذا الملتقى في طبعته أل 17 نظمته زاوية مسعود بن مسعود  ببلدية النقر بدائرة الطيبات بالولاية المنتدبة تقرت (160 كلم شمال  ورقلة).

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ورقلة : غلام الله يبرز دور المتصوف "الحقيقي" في المجتمع
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 كانون1/ديسمبر 2017 09:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرة   شارك

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