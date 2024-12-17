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اقتراح 10 مجالات لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف 2018

  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 18:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 50 مرات
حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لسنة 2017 حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لسنة 2017
صورة وأج

وهران- أعلن وزير الاتصال، جمال كعوان، يوم الأحد بوهران عن اقتراح حوالي 10 مجالات لتحديد موضوع الطبعة الرابعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لسنة 2018 لكن "لم يتم الفصل فيها".

وفي تصريح صحفي على هامش زيارة عمل إلى الولاية ، قال الوزير: " لقد طلبنا بعض الاقتراحات من المهنيين حيث حددنا حوالي 10 مجالات"، مبرزا في ذات السياق "أنه لم يتم لحد الآن الفصل فيها" .

يذكر أن موضوع الطبعة الثالثة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف والتي تسلم بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة المصادف ل 22 أكتوبر كان "الحفاظ على البيئة مفتاح الرفاه العمومي والسعادة الاجتماعية " .

وردا عن سؤال حول بطاقة الصحفي، قال السيد كعوان: "لقد رتبنا الأمور نوعا ما وقمنا بالتصفية بعض الشيء وهذه تشكل مرحلة أساسية ومهمة لتأسيس سلطة الضبط للصحافة المكتوبة" ، مؤكدا: "إننا لا نقوم بإعادة النظر في بطاقة الصحفي ولكن بمعنى التأكيد بأن حامل البطاقة هو صحفي وذلك استنادا إلى معطيات لملفات المحددة بالطرق القانونية".

وسمحت الزيارة الميدانية لوزير الاتصال بالاطلاع على الأداء الإعلامي لإذاعة وهران والمحطة الجهوية للمؤسسة الوطنية للتلفزيون وكذا زيارة متحف جريدة "الجمهورية".

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وبالمناسبة اقترح المدير العام لهذه الجريدة العمومية، بوزيان بن عاشور، على والي وهران إدراج عملية ترميم واجهة مقر هذه اليومية والتي لقيت الموافقة من طرف المسؤول التنفيذي للولاية مولود شريفي .

كما عاين وزير الاتصال، جمال كعوان، أرضية لإنجاز مقر للوكالة الوطنية للنشر و الاشهار الذي سيضم فروعها الثلاث هي التوزيع السريع والصحافة والإشارات والاتصال.

وقبل هذه الزيارة الميدانية نشط الوزير في نفس اليوم منتدى المواطنين الذي تنظمه يومية "منبر الغرب".

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تتويج 14 صحافيا بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف وأج
اقتراح 10 مجالات لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف 2018
  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 18:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 50 مرة   شارك

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