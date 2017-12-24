القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وفد برلماني تركي في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر بداية من اليوم الاحد  

  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 18:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 44 مرات

الجزائر - يقوم وفد برلماني تركي بقيادة رئيس لجنة  الشؤون الخارجية للمجلس الوطني التركي الكبير, فولكان بوزكير, بزيارة عمل  وصداقة إلى الجزائر تدوم أربعة أيام بداية من اليوم الاحد, حسب ما أفاد به  بيان للمجلس الشعبي الوطني.

 

و أوضح نفس المصدر أنه سيكون للوفد البرلماني التركي خلال هذه الزيارة  "لقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وكذا البرلمانيين والسياسيين, كما  سيستقبل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة".

كلـمات مفتـاحيــة :
وفد برلماني تركي في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر بداية من اليوم الاحد  
  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 18:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 44 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

17.12.24

صناعة: يوسفي يلتقي الاثنين بالأمناء العامين للفدراليات النقابية للقطاع 

17.12.24

مجموعة اكديم ازيك: المغرب يصدر "حكما جائرا مدته 20 سنة سجنا نافذا" في حق المعتقل السياسي…

17.12.24

اقتراح 10 مجالات لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف 2018

17.12.24

تحلية مياه البحر: التحضير لدفتر الشروط الخاص بمحطتين جديدتين

17.12.24

باتنة: حجز 18 قنطار من مادة أوراق التبغ الجاف بعين ياقوت (درك وطني) 

17.12.24

وفد برلماني تركي في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر بداية من اليوم الاحد  

الأكثــر قـراءة

17.12.18

سطيف: إصابة 10 عناصر من الشرطة بجروح أثناء منعهم محتجين القيام بأعمال تخريبية بعين الكبيرة

17.12.18

البرنامج الفضائي 2020-2040: اطلاق عدة أقمار اصطناعية

17.12.18

المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية لسيدي بلعباس تستعد لتسويق أولى هواتفها  الذكية…

17.12.18

تشويه تمثال عين الفوارة: سلوك هستيري متهور

17.12.18

تمنراست : حوالي 200 مشاركة في التظاهرة الوطنية للرياضة النسوية

17.12.18

عرض مشروع قانون التجارة الالكترونية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني