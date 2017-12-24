وفد برلماني تركي في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر بداية من اليوم الاحد  

و أوضح نفس المصدر أنه سيكون للوفد البرلماني التركي خلال هذه الزيارة "لقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وكذا البرلمانيين والسياسيين, كما سيستقبل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة".
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - يقوم وفد برلماني تركي بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني التركي الكبير, فولكان بوزكير, بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر تدوم أربعة أيام بداية من اليوم الاحد, حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
و أوضح نفس المصدر أنه سيكون للوفد البرلماني التركي خلال هذه الزيارة "لقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وكذا البرلمانيين والسياسيين, كما سيستقبل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة".