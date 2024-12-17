 2017 : الجزائر تطلق قمرها الصناعي السادس, مكسب استراتيجي جديد لتعزيز السيادة الوطنية 

الجزائر - وطدت الجزائر هذه السنة خبرتها و تحكمها في مجال تكنولوجيا الفضاء و ذلك بالإطلاق الناجح لسادس قمر صناعي لها, مع "ألكوم سات 1" في نهاية 2017, و الذي يعد مكسبا استراتيجيا لتعزيز السيادة الوطنية والازدهار الاجتماعي - الاقتصادي و كذا الثقافي للبلد.

وعيا منها برهانات تطوير الأنشطة الفضائية, اعتمدت الحكومة الجزائرية منذ نوفمبر 2006 البرنامج الفضائي الوطني 2006-2020 الذي يهدف إلى الكسب التدريجي لتكنولوجيا الفضاء و كذا الاستجابة للاحتياجات الوطنية خدمة لتنمية وطنية دائمة .

وفي هذا الصدد, أطلقت الجزائر بنجاح القمر الصناعي "الكوم سات1" الذي يعتبر أداة متعددة المهام بغرض تعزيز السيادة الوطنية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال وضع شبكة إرسال ملائمة و ناجعة و مؤمنة.

ويحمل القمر الصناعي 33 جهاز إرسال و استقبال حيث سيوفر الخدمات التلفزيونية و البث الإذاعي و التعليم عن بعد و الطب الالكتروني و نظام المؤتمرات عبر الفيديو و غيرها كما يضمن استمرارية سير الاتصالات السلكية و اللاسلكية في حالة كوارث طبيعية كبرى و رفع طاقة الشبكة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية

ومن بين أهداف القمر الصناعي الجديد, حراسة الحدود و تحويل النشاطات و الخدمات المركزة بشمال الوطن بفضل شبكة اتصالات سلكية و لا سلكية فعالة و تقليص تكاليف الاستغلال الحالي المرتبط باستخدام القدرة الفضائية التي توفرها أنظمة الاتصالات السلكية و اللاسلكية الدولية.

كما سيسمح القمر الصناعي الجديد, الذي يعد ثمرة شراكة مع الصين, ببث الانترنت عالي التدفق (20 ميغابايت/ث) على شريط KA الذي يغطي كامل التراب الوطني و يشمل بتدفق متوسط (2 ميغابايت/ث) المستعملين في شمال افريقيا عبر شريط Ku الذي سيغطي فضلا عن الجزائر و المغرب وموريتانيا كل من الصحراء الغربية ومالي والنيجر وبوركينا فاسو و ليبيا و تونس و شمال تشاد و شمال السودان.

إن ألكوم سات 1 الذي يبث ايضا على شريط L و يغطي النصف الشمالي من الكرة الارضية, يديره من المحطتين الارضيتين ببوشاوي (الجزائر العاصمة) و بوغزول (مدية) مهندسون جزائريون من بينهم 300 تكونوا في التحكم و التشغيل و الفحص وكذا تجميع القمر الصناعي.

وسيسمح كذلك بالرفع من نوعية اشارة سواتل تحديد المواقع (GPS - GLONASS-GALILEO) و التخفيض من اخطار التشويش و التدهور المفتعل للإشارات.

ويعود استخدام الاداة الفضائية الى سنة 2002 قبل اعتماد البرنامج الفضائي الوطني 2006-2020 و ذلك بإطلاق القمر الصناعي السات-1 الذي كان اول ساتل صغير جزائري مخصص لمراقبة الارض والذي أثبت وجود قدرات وطنية في المجال العلمي, والتي تعتبر خلاصة عمل بدأ في نهاية الثمانينيات من خلال انشاء المركز الوطني للدراسات الفضائية (CNTS).

وكان إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية سنة 2002 و التي وضعت تحت وصاية الحكومة بمثابة انطلاقة لهذا المجال من خلال إطلاق 4 اقمار صناعية (3 مخصصة لمراقبة الارض و 1 تجريبي ) في اطار البرنامج الفضائي الوطني 2006-2020 .

وبالفعل, ففي يوم 12 يوليو 2010 أطلقت الجزائر قمرا صناعيا عالي الدقة لمراقبة الارض, "السات-2أ" (Alsat-2A), و الذي لا يزال في المدار, بحيث وفر أزيد من 40.000 منتوجا الى نهاية سنة 2016.

-- سنة من الدخول إلى الموقع المداري بالنسبة للأقمار الصناعية Alsat-1B و Alsat-2B و Alsat-1N --

تلت بعدها في 26 سبتمبر 2016 عمليات إطلاق القمرين الصناعيين "السات 1ب" (Alsat-1B) و"السات 2ب" (Alsat-2B) الموجهين لمراقبة الأرض والقمر الصناعي "السات -1ن" (Alsat-1N) الخاص بالبحث العلمي و التطور التكنولوجي والتي هي حاليا في مرحلة الاستغلال.

ومنذ الإطلاق الناجح للقمرين الاصطناعيين "السات 1ب" و"السات 2ب" و القمر الاصطناعي التجريبي "السات -1ن" انطلاقا من محطة Sriharikota الهندية فان عمليات المراقبة بالمدار و الاختبارات تتم بصفة مستقلة من طرف مهندسين جزائريين.

وتم جمع القمرين الصناعيين "السات 1ب" و"السات 2ب" و دمجهما و اختبارهما بشكل واسع من طرف مهندسي الوكالة الفضائية الجزائرية على مستوى مركز تطوير الأقمار الاصطناعية بوهران الذي يضم هياكل قاعدية عصرية (ورشات و مخابر) مخصصة لتصميم و تجميع الأقمار الصناعية اضافة الى وسائل التجارب البيئية.

ويذكر أن "السات 1ب" هو ثاني قمر اصطناعي لمراقبة الأرض ذا استبانة متوسطة أطلق من طرف الجزائر بعد السات-1 ويستجيب استغلال الصور لهذا القمر الاصطناعي انطلاقا من مدار التحويل على ارتفاع بعد 670 كلم لأهداف مرتبطة بحماية البيئة و مختلف الانظمة الايكولوجية الطبيعية و تهيئة الاقليم و الساحل و كذا الوقاية و تسيير الاخطار الطبيعية.

ومنذ أكتوبر 2016, سمح استغلال نظام "السات 1ب" بأخذ صور عبر التراب الوطني ومختلف بقاع الارض. كما تم تحقيق 1300 مشهد صيغة 150 كلمX 150 كلم بمجموع 292.500.000 كلم مربع منها 311 على مستوى التراب الوطني و 359 بالنسبة لباقي افريقيا, حسب معطيات الوكالة الفضائية الجزائرية.

وبخصوص "السات 2ب" الذي يعتبر توأم "السات 2أ" فإن هذا القمر الاصطناعي قدم خلال السنة الاولى من استغلاله أكثر من 24300 صورة اساسية تغطي جميع القارات مما يمثل طول إجمالي يفوق 208.352 كلم من الصور و مساحة مغطاة تفوق 3646 مليون كلم مربع.

فيما يتعلق ب "ألسات-1ن" فان هذا القمر الاصطناعي المنتهي الصغر الذي تم تطويره في اطار تعاون بين الجزائر والمملكة المتحدة فهو يكتسي طابعا علميا وأكاديميا اساسيا.

ومنذ اطلاقه, فان قيادته و الإشراف عليه يقوم بهما مهندسون من مركز تطوير الأقمار الاصطناعية والذين قاموا بتجريب نجاعات القمر الاصطناعي وجمع مئات القياسات عن بعد و أخذ صور عالية الدقة مما يشكل حسب الوكالة سابقة وطنية في مجال التصوير بالساتل عن طريق قمر اصطناعي منتهي الصغر.

-- مواصلة البرنامج الفضائي الجزائري الى غاية 2040 --

بعد اطلاق Alcomsat-1 تعتزم الجزائر مواصلة غزوها للفضاء من خلال الشروع في دراسات من أجل صناعة أقمار صناعية أخرى من الجيل الاخير في اطار البرنامج الوطني الفضائي الجديد 2020-2040 .

في هذا الصدد صرح مؤخرا المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية عز الدين أوصديق أن مسار التحكم و تطوير الوسائل الفضائية سيما منها خوارزميات معالجة الصور و التموقع سيسمح للجزائر بمواصلة برنامجها الفضائي الوطني في آفاق 2040 الذي يتضمن اطلاق عدة أقمار صناعية أخرى متطورة.

وأضاف السيد أوصديق أن هذا البرنامج الجديد سيدخل حيز التطبيق بعد استكمال البرنامج الفضائي الوطني 2006-2020, مؤكدا أن "الكوم سات 1" من شأنه ان يسمح في اطار شراكة مع اتصالات الجزائر الفضائية و البث التلفزيوني الجزائري بتقديم خدمات بأسعار "جد مغرية" لاسيما في مجال البث التلفزيوني و الاذاعي من اجل "التموقع" في اطار هذه السوق التنافسية.

ويأتي مشروع "الكوم سات 1" الذي يندرج في اطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ليعزز الخيار الاستراتيجي في ترقية النشاط الفضائي الوطني لأغراض سلمية و جعل النشاط الفضائي وسيلة ناجعة و فعالة للتنمية الاقتصادية المستدامة و تعزيز السيادة الوطنيةّ.