تخرج أزيد من  2500 متربص من الدفعة الأولى الموحدة لأعوان الشرطة    

الجزائر - تخرجت اليوم الاحد بمدرسة الشرطة بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) دفعات أعوان الشرطة الموحدة التي تضم 2568 عون من بينهم 349 امرأة, والدفعة الثانية التابعة لمركز التكوين الموسيقي للأمن الوطني والمتشكلة من 50 عونا للشرطة يمثلون مختلف مصالح الشرطة.

وقد أشرف على مراسم حفل تخرج هذه الدفعات التي حملت اسم شهيد الواجب الوطني "عيسى بوسلامة", وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, بمعية المدير العام للأمن الوطني, اللواء عبد الغني هامل, بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن مختلف القطاعات والمجتمع المدني.

وبالمناسبة, أكد مدير المدرسة, عميد أول للشرطة, علي جبابلة, أن هؤلاء المتخرجين الذين يمثلون سبع مدارس للشرطة "تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا دام 12 شهرا اطلعوا خلاله على معارف مهنية وقانونية وتقنية وشرطية واستفادوا من تدريبات رياضية وبدنية متبوعة بزيارات ميدانية".

ويندرج هذا التكويني --يضيف ذات المتحدث-- "ضمن منظومة التدريب الجديدة التي أقرتها القيادة العليا للأمن الوطني والتي تعتمد على تطوير آليات التكوين وعصرنة البرامج, لاسيما التكوين التخصصي, وتأهيل الطلبة المتربصين لمواكبة أحدث برامج العلوم الامنية والقانونية في ظل احترام قوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الانسان قصد تقديم أرقى الخدمات الامنية على أساس المهنية والاحترافية حفاظا على أمن المواطن وحماية ممتلكاته وذلك في اطار تطبيق توجيها اللواء عبد الغني هامل التي تتركز على تطوير المورد البشري وتنمية قدراته".

وفي هذا الاطار, أشاد السيد جبابلة بالجهود المبذولة من قبل طاقم التكوين ومستخدمي كل مدارس الشرطة بمختلف رتبهم وفئتهم طيلة تكوين هذه الدفعات, حيث أبدوا --مثلما قال-- "ارادة قوية في تنفيذ البرنامج التكويني قصد ايصال مختلف المعارف الضرورية لفائدة الطلبة", منوها أيضا بجهود مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية الذين "ساهموا في تغذية واثراء الرصيد المعرفي لهؤلاء المتخرجين".

ودعا مدير المدرسة المتخرجين الى "التحلي بروح الانضباط في أداء المهام وتحمل مسؤولية حماية المواطن وممتلكاته والالتزام بحسن التصرف معه", باعتبار أن المواطن --كما أضاف-- هو "الفاعل الاساسي والشريك الضروري في الحلقة الامنية في ظل احترام حقوق الانسان وقوانين الجمهورية".

وبعد تأدية يمين الاخلاص والقسم, تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للطلبة المتفوقين الأوائل من مختلف المدارس المشاركة قبل أن يقدم المتخرجون استعراضات متنوعة شملت عروضا لتقنيات الدفاع الذاتي وحالات التدخل لتأمين المواطنين من مختلف المخاطر والحفاظ على النظام العام إلى جانب تقديم عروض خاصة بالرمي وحماية الشخصيات وتنظيم حركة المرور عكست المستوى المتميز والتكوين الجيد الذي أكتسبه الطلبة اثناء التربص.

وفي ختام الحفل, كرمت عائلة شهيد الواجب الوطني عيسى بوسلامة من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.