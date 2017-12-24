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الجزائر بحاجة إلى "أرضية معرفية" للاستفادة من اللغات الأجنبية  

  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 17:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات

الجزائر - أكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية, صالح بلعيد, اليوم الأحد, أن الجزائر بحاجة إلى "أرضية معرفية" لتمكين اللغة العربية بالاستفادة من اللغات الاجنبية. 

وأوضح السيد بلعيد في تصريح لواج على هامش ملتقى اللغة العربية والترجمة بان  هذا اللقاء يهدف الى "تقديم ارضية فكرية معرفية  كي يسهل الانتفاع من اللغات  الاجنبية لصالح اللغة العربية", مؤكد بانه "لا يمكن للغة للعربية ان تنطلق  بمفردها, بل لابد ان تعتمد على لغات اخرى كي تزدهر".

واعتبر السيد بلعيد الذي تحصل الاسبوع الماضي بباريس على جائزة الألسكو, ان ما يهم المجلس الاعلى للغة العربية هو "كيفية تمكين اللغة العربية بالاستفادة  من  الترجمات العلمية وتعميم استعمال العربية في مجال التكنولوجيات الحديثة". 

 

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وأضاف أن "الإرادة السياسية متوفرة لخدمة المواطنة اللغوية", معتبرا أن الترجمة "فعل حضاري له نصيب كبير من الاهتمام الوطني من خلال الوسائل التي  سخرتها الدولة لهذا الغرض".

من جهته, اعتبر رئيس اللجنة العلمية للملتقى, محمد داود, أن الترجمة تعد "وسيلة من وسائل الاتصال والتفاهم والحوار ونقل ثقافات الشعوب", مضيفا أن اللغة العربية لديها "تاريخ عريق" في مجال الترجمة.   

 

ودعا الى ضرورة "الاعتناء بالنشاط الفكري لتمكين الجزائر من الدخول في معترك  المعرفة الاكاديمية", مشيرا الى أن اللغة العربية "لن تزدهر إلا بوجود الترجمة والنقل من اللغات الاخرى".

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر بحاجة إلى "أرضية معرفية" للاستفادة من اللغات الأجنبية  
  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 17:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

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