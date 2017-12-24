القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

يوسفي يدعو المؤسسات اليابانية للاستثمار في الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 14:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
يوسفي يدعو المؤسسات اليابانية للاستثمار في الجزائر

الجزائر- أكد وزير الصناعة و المناجم ، يوسف يوسفي اليوم الأحد عقب استقباله للوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية لليابان، السيد ماساهيسا ساتو ان هناك امكانيات كبيرة من شأنها استقطاب المؤسسات اليابانية الى الجزائر، حسب ما افاد به بيان للوزارة.

و تمحور اللقاء بين السيد يوسفي و المسؤول الياباني الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر حول سبل ووسائل دعم التعاون بين الجزائر و اليابان في المجال الاقتصادي لاسيما في شقه الصناعي، يضيف البيان.

و اشار السيد يوسفي الى وجود امكانيات كبيرة جدا للتعاون ما بين البلدين و كذا بين المؤسسات و المتعاملين الجزائريين و نظرائهم اليابانيين، حيث قال "هناك امكانيات لتكون المؤسسات اليابانية متواجدة بالجزائر و تستطيع هذه المؤسسات أن تصدر انطلاقا من الجزائر الى الاسواق الأوروبية و الافريقية و الى بلدان اخرى".

من جانبه، أشار الوزير الياباني الى المؤهلات التي تملكها الجزائر و التي تمكنها من جذب المؤسسات اليابانية الى أسواقها.

و على صعيد اخر، تطرق الطرفان الى الزيارة المقرر أن يقوم بها السيد يوسفي الى اليابان قريبا.

كلـمات مفتـاحيــة :
يوسفي يدعو المؤسسات اليابانية للاستثمار في الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 14:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

17.12.24

كأس الجزائر للقفز على الحواجز أواسط  للفروسية: : تتويج نادي نجم الشرق لقسنطينة

17.12.24

التوقيع على اتفاقيتين بين الجزائر واليابان لتسهيل الاستثمارات بين البلدين  (مساهل)  

17.12.24

المغرب : بعد أزيد من سنة من اندلاع حراك الريف،التجنيد متواصل والمطالب  نفسها بمنطقة تعاني…

17.12.24

تدمير أربعة مخابيء للإرهابيين بالمدية

17.12.24

مهرجان الجزائر ال12 للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة: سهرة متعددة الألوان والطبوع 

17.12.24

يوسفي يدعو المؤسسات اليابانية للاستثمار في الجزائر

الأكثــر قـراءة

17.12.18

سطيف: إصابة 10 عناصر من الشرطة بجروح أثناء منعهم محتجين القيام بأعمال تخريبية بعين الكبيرة

17.12.18

البرنامج الفضائي 2020-2040: اطلاق عدة أقمار اصطناعية

17.12.18

المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية لسيدي بلعباس تستعد لتسويق أولى هواتفها  الذكية…

17.12.18

تشويه تمثال عين الفوارة: سلوك هستيري متهور

17.12.18

تمنراست : حوالي 200 مشاركة في التظاهرة الوطنية للرياضة النسوية

17.12.18

عرض مشروع قانون التجارة الالكترونية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني