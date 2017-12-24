يوسفي يدعو المؤسسات اليابانية للاستثمار في الجزائر

و تمحور اللقاء بين السيد يوسفي و المسؤول الياباني الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر حول سبل ووسائل دعم التعاون بين الجزائر و اليابان في المجال الاقتصادي لاسيما في شقه الصناعي، يضيف البيان.
و اشار السيد يوسفي الى وجود امكانيات كبيرة جدا للتعاون ما بين البلدين و كذا بين المؤسسات و المتعاملين الجزائريين و نظرائهم اليابانيين، حيث قال "هناك امكانيات لتكون المؤسسات اليابانية متواجدة بالجزائر و تستطيع هذه المؤسسات أن تصدر انطلاقا من الجزائر الى الاسواق الأوروبية و الافريقية و الى بلدان اخرى".
من جانبه، أشار الوزير الياباني الى المؤهلات التي تملكها الجزائر و التي تمكنها من جذب المؤسسات اليابانية الى أسواقها.
و على صعيد اخر، تطرق الطرفان الى الزيارة المقرر أن يقوم بها السيد يوسفي الى اليابان قريبا.