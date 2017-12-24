كأس الجزائر للقفز على الحواجز أواسط للفروسية: : تتويج نادي نجم الشرق لقسنطينة -

معدل التضخم السنوي يصل 5,8 % إلى غاية نوفمبر 2017 -

تدمير أربعة مخابيء للإرهابيين بالمدية -

المهرجان الوطني الرياضي السادس لموظفي إدارة السجون : ولاية أدرار تفتك المراتب الأولى في عدة منافسات -

الوادي : تتويج الكاتب عبد القادر مهاوات بوسام أحسن كاتب في جائزة السنام الذهبي لسنة 2017 -

البطولة العربية للبادمنتون - (أواسط - أكابر): خمسة انتصارات للجزائر في منافسات اليوم الاول -

تجارة خارجية: إجراءات بنكية وتنظيمية للحد من الواردات -

الاتحاد الأفريقي وروسيا يتفقان على دعم مبادرات السلام والأمن -

مشاكل الخبازين زادت تعقيدا في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الاولية(اتحادية) -

بنك الجزائر الخارجي سيفتح 5 وكالات في فرنسا ابتداء من سنة 2018 (لوكال) -

ميثاق الشراكة العمومية - الخاصة : الانتاجية هي مؤشر النجاح (منتدى رؤساء المؤسسات) -

شراع: تتويج حمزة بوراس (أر أس إكس) وزياني وسيم (لازير ستاندار) بكأس الجزائر -

ميثاق شراكة الشركات: أرضية لبعث و تنويع الاقتصاد -

المصادقة على الميثاق المتعلق بالشراكة العمومية-الخاصة يعتبر قاعدة تضامنية بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل -

ضبط أزيد من 240 كلغ من الكيف المعالج بجنوب تندوف وإلقاء القبض على ستة تجار مخدرات ببشار -

ثلاثية: التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات -

استقبال اللاجئين: الأوروبيون منقسمون خلال 2017 أكثر من أي وقت مضى -

تيسمسيلت : المتحف الولائي للمجاهد يحيي الذكرى الثانية لوفاة المجاهد حسين أيت أحمد -

بدوي يبرز دور الكشافة الاسلامية الجزائرية إبان الثورة التحريرية وفي مرحلة البناء والتشييد -