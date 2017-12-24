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تدمير أربعة مخابيء للإرهابيين بالمدية

  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 15:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
تدمير أربعة مخابيء للإرهابيين بالمدية

الجزائر - دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي أمس السبت بولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى أربعة مخابيء للإرهابيين تحوي مواد تدخل في صناعة المتفجرات، حسب ما أفاد به بيان اليوم الأحد لوزارة الدفاع  الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بالمدية بالناحية العسكرية الأولى أمس السبت 23 ديسمبر 2017 كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ودمرت أربعة مخابئ للإرهابيين تحوي مواد تدخل في صناعة المتفجرات".

إقرأ أيضا: تدمير مخبأ أخر للإرهابيين بسكيكدة (وزارة الدفاع)

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من أم البواقي وبجاية بالناحية العسكرية الخامسة، خمسة أشخاص بحوزتهم ثلاث أسلحة  نارية وكمية من الذخيرة، في حين ضبطوا أربعة عشر قنطارا من مادة التبغ بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة. كما تم توقيف مروج مخدرات بحوزته 490 قرص مهلوس بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، يضيف ذات البيان.  

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تدمير أربعة مخابيء للإرهابيين بالمدية
  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 15:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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