تدمير أربعة مخابيء للإرهابيين بالمدية

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بالمدية بالناحية العسكرية الأولى أمس السبت 23 ديسمبر 2017 كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ودمرت أربعة مخابئ للإرهابيين تحوي مواد تدخل في صناعة المتفجرات".
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وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من أم البواقي وبجاية بالناحية العسكرية الخامسة، خمسة أشخاص بحوزتهم ثلاث أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، في حين ضبطوا أربعة عشر قنطارا من مادة التبغ بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة. كما تم توقيف مروج مخدرات بحوزته 490 قرص مهلوس بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، يضيف ذات البيان.