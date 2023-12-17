مقري يتسلم رئاسة حركة مجتمع السلم الى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي شهر مايو 2018

وكما كان منتظرا, تسلم السيد مقري, في ختام أشغال الدورة العاشرة لمجلس الشورى الوطني للحركة, رئاسة الفترة الثانية للمرحلة الانتقالية من الرئيس السابق لجبهة التغيير, عبد المجيد مناصرة, الذي ترأس الحركة خلال الفترة الاولى, التي كانت من جوان الى غاية ديسمبر الحالي, على أن يتم عقد مؤتمر استثنائي شهر مايو المقبل لانتخاب رئيس جديد للحزب.
وعقب تسليم مهامه الجديدة, صرح السيد مقري للصحافة أن هناك "اتصالات مع أحزاب أخرى, على غرار حركة النهضة, لتوسيع مشروع الوحدة, لكن الى غاية اليوم لا يوجد أي شيء رسمي", مشيرا الى أن حركة مجتمع السلم "مصرة على الوحدة".
وأكد في هذا الصدد أنه في رصيد حركة مجتمع السلم "لم توجد خصومات, بل اختلافات في وجهات النظر والرؤى".
وأشار في نفس السياق الى أن الحركة "ستقوم أيضا باتصالات مع الأحزاب الاخرى المشكلة لتنسيقية الانتقال الديموقراطي من أجل التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا التي تشهدها البلاد".