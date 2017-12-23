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أويحيى يؤكد أن كل ما يقال حول الأمازيغية "مناورة ديماغوجية ومحاولة لإثارة الفوضى"

  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 16:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
أويحيى يؤكد أن كل ما يقال حول الأمازيغية &quot;مناورة ديماغوجية ومحاولة لإثارة الفوضى&quot;

الجزائر- أكد الوزير الأول, أحمد أويحيى, يوم السبت  بالجزائر العاصمة, أن كل ما يقال هنا وهناك حول الامازيغية يعد "مناورة  ديماغوجية" و"محاولة لإثارة الفوضى في منطقة معينة من الوطن".

وقال الوزير الاول في تصريح للصحافة على هامش التوقيع على ميثاق شراكة بين  القطاعين العام والخاص, أن ما يقال هنا وهناك حول الامازيغية يعد "مناورة  ديماغوجية, حتى لا أقول عنها أكثر من ذلك, على مستوى البرلمان, حيث حاول أصحاب  هذه المناورة إثارة الفوضى في منطقة معينة من الوطن", "مشيرا الى أن اللغة  الأمازيغية "يتم تدريسها حاليا في 38 ولاية من الوطن".

وذكر السيد أويحيى في هذا الاطار ان مادة اللغة الامازيغية "مدرجة في امتحان  نهاية الطور المتوسط وفي البكالوريا وتدرّس في سبع جامعات جزائرية وفي طور  الليسانس وفي نظام (ال. أم. دي) ولديها أكثر من 10 مراكز  للبحث في اطار  الشبكة الجامعية".

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وأكد السيد أويحيى في هذا السياق ان "الذين يروجون بأن الدولة قد تجاهلت أو  نسيت اللغة الأمازيغية, يكذبون على الشعب ويريدون من وراء ذلك خلق الفوضى  وتبني طرق أخرى لإثارة الفتنة باستخدام أبناء ولايات تيزي وزو والبويرة  وبجاية". 

وخلص الوزير الأول الى القول: "هذه هي المعلومات التي نريد أن تصل الى الرأي  العام".

آخر تعديل على السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 17:55
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أويحيى يؤكد أن كل ما يقال حول الأمازيغية "مناورة ديماغوجية ومحاولة لإثارة الفوضى"
  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 16:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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