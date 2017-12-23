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تدمير مخبأ أخر للإرهابيين بسكيكدة (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 15:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 47 مرات
تدمير مخبأ أخر للإرهابيين بسكيكدة (وزارة الدفاع)

الجزائر- تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الجمعة بسكيكدة, من تدمير مخبأ آخر للإرهابيين يحتوي على كمية معتبرة من المواد الغذائية وأغراض أخرى في إطار مواصلة عملية التمشيط بمنطقة واد قارو, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية التمشيط بمنطقة واد قارو بسكيكدة/ن.ع.5, كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 22 ديسمبر 2017 بمنطقة بولحشيش ببلدية عين القشرة, مخبأ آخر للإرهابيين يحتوي على كمية معتبرة من المواد الغذائية وأغراض أخرى".

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للتذكير, كانت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قد دمرت صباح أمس الجمعة, إثر عملية تمشيط بمنطقة واد قارو بسكيكدة, ثلاثة مخابىء للإرهابيين تحتوي على أربعين قنبلة ومدفع تقليدي الصنع ولوحة للطاقة الشمسية ومواد غذائية وأغراض أخرى.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالوادي /ن.ع.4, ثلاث (03) شاحنات محملة بـ22316 وحدة من مختلف المشروبات, فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان/ن.ع.2, مهربين (02) وحجز 2,5 كليوغرام من الكيف المعالج و490 قرص مهلوس, كما تم حجز شاحنة محملة بـ7,5 طن من المواد الغذائية وسيارة (01) رباعية الدفع و2000 لتر من الوقود ببرج باجي مختار/ن.ع.6".

 

من جهة أخرى, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 11 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من الأغواط وبرج باجي مختار وغليزان".

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تدمير مخبأ أخر للإرهابيين بسكيكدة (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 15:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 47 مرة   شارك

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