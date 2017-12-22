توقيف ثلاثة تجار مخدرات ببشار وأدرار 

ميثاق شراكة الشركات: أرضية لبعث و تنويع الاقتصاد -

المصادقة على الميثاق المتعلق بالشراكة العمومية-الخاصة يعتبر قاعدة تضامنية بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل -

ضبط أزيد من 240 كلغ من الكيف المعالج بجنوب تندوف وإلقاء القبض على ستة تجار مخدرات ببشار -

ثلاثية: التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات -

استقبال اللاجئين: الأوروبيون منقسمون خلال 2017 أكثر من أي وقت مضى -

تيسمسيلت : المتحف الولائي للمجاهد يحيي الذكرى الثانية لوفاة المجاهد حسين أيت أحمد -

بدوي يبرز دور الكشافة الاسلامية الجزائرية إبان الثورة التحريرية وفي مرحلة البناء والتشييد -

أويحيى: فتح رأس مال بعض الشركات العمومية هدفه الزيادة من مردوديتها -

أويحيى يشرح مقاربة الحكومة من أجل تنويع الاقتصاد -

أويحيى يؤكد أن كل ما يقال حول الأمازيغية مناورة ديماغوجية ومحاولة لإثارة الفوضى -

المهرجان الوطني الرياضي لموظفي إدارة السجون : ولاية أدرار تحتضن الطابعة السادسة -

حوادث المرور: وفاة 12 شخصا و اصابة 30 آخرين بجروح خلال 48 ساعة -

تدمير مخبأ أخر للإرهابيين بسكيكدة (وزارة الدفاع) -

مكافحة التصحر وتنمية السهوب ... أهم تحديات بعث الإقتصاد الرعوي بالنعامة -

أويحيى: تسخير جميع الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة الاستثناء -

التمويل غير التقليدي: اختتام السنة المالية 2017 دون صعوبات أساسية -

انطلاق اجتماع الثلاثية حول ميثاق شراكة الشركات -

اتفاقية أوتاوا حول حظر استعمال الألغام المضادة للأفراد: التنويه بالتزام الجزائر في فيينا -

بإمكان المصارف الإسلامية الإسهام بصورة فعالة في تطوير الاستثمار بالجزائر -