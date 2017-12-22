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توقيف ثلاثة تجار مخدرات ببشار وأدرار 

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 كانون1/ديسمبر 2017 18:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 126 مرات
توقيف ثلاثة تجار مخدرات ببشار وأدرار 

الجزائر - أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك  الوطني أمس الخميس ببشار و أدرار, ثلاثة تجار مخدرات, فيما تم ضبط أزيد من 71  كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة في بيان لها.

و أوضح البيان أنه و "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز  للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 21 ديسمبر 2017ي بكل من بشار و  أدرار بالناحية العسكرية الثالثة, (03) تجار مخدرات وضبطت 370 قرصا مهلوسا، في حين أفشلت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف  بالناحية العسكرية الخامسة محاولات تهريب 11513 لتر من الوقود".

كما "ضبط عناصر الدرك الوطني، بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية, 71,5  كيلوغرام من الكيف المعالج،  فيما حجز حراس الحدود ببرج باجي مختار بالناحية  العسكرية السادسة معدات مختلفة للتنقيب عن الذهب".

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و من جهة أخرى، "أوقف عناصر الدرك الوطني 09 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من الأغواط وغرداية", يضيف المصدر ذاته.

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توقيف ثلاثة تجار مخدرات ببشار وأدرار 
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 كانون1/ديسمبر 2017 18:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 126 مرة   شارك

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